力抗買氣僵局 「一站式全屋裝潢」服務崛起 業者：成交速度提升五成

「居家大聯盟」平台業者之一的小寶優居執行長王韋舜表示，這波銷況不佳，主因限貸令衝擊，對不少建商來說，「只要不漲價，就是最大的降價」，「一站式全屋裝潢」服務不僅是幫助建商突破當前僵局買氣的利器、加速成交，更可為買方節省裝修費用，共創三贏。

過去市況低迷，建案多採送家電、送裝潢等促銷提振買氣；不過這波房市買氣急轉直下，關鍵在去年9月央行祭出的第七波信用管制措施，以致去年第4季至今、近一年時間房市買氣欲振乏力，過程中又遇美國對全球各國祭出的對等關稅，讓市場買氣更加雪上加霜。

為解開買氣僵局，四大新銳家居品牌業者17日宣布合組成立「居家大聯盟」平台；王韋舜分析，「居家大聯盟」以「小而快」的商業模式，提供建商或民眾涵蓋居家裝潢、家具、空調到木地板等專業一站式服務。

「居家大聯盟」預估，對建商來說，導入方案後，因採模組化設計、模組化裝潢產品等，且有線上報修服務，不僅讓建商省時、省力、省服務，建案的整裝戶成交速度平均提升五成，同時提高建案附加價值，樹立建案差異化優勢，成為低迷買氣中的房市加速器。

而對購屋客來說，「居家大聯盟」指出，尤其是預售買方，更有助消費者在包含裝修費用的資金籌措款項，加導入上系統化、模組化方案，相較傳統裝修約需二至三個月才能入住來說，聯盟服務可讓消費者入住時間快四倍、僅需三至四周，且品質有保證，溝通上也有統一窗口、降低溝通時間成本。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，當前房市買氣不振，開發商必須提升產品規劃力與讓房價更有吸引力，已有建案祭出包含冷氣、冰箱、洗脫烘衣機、系統櫃體、衛浴廚具等的「精裝修」，這類送裝潢的建案，對買氣是有提振效果。

不過，曾敬德強調，購屋者也必須衡量自身在銀行的貸款條件，「要確定拿得到銀行貸款、核貸成功」，尤其「一口價」完成購屋與裝潢服務，消費者也要事先試算房屋價格、裝潢費用合理與否，才有機會在這波房市不景氣中，享有建案送裝潢的優惠。

曾敬德指出，當前銀行緊縮不動款放款額度，對買方來說，「一口價」就能完成買屋、裝潢、入住等程序，不僅可解決購屋後至少一、兩百萬元的裝潢資金問題，同時也省下一筆設計費，尤其「購屋帶裝潢」相當於裝潢分30年期付款，對消費者頗有吸引力。

王韋舜表示，目前與「居家大聯盟」結盟的建案，多以蛋黃區、蛋白區交界的新建案居多，產品多是兩房為主，買方以首購客戶居多。

東昇空調總經理曾健瑋指出，目前市場上也有不少類似跨業的裝潢合作平台，但聯盟與其他業者或平台不同的是，品質較有保障且時間效益高，目前已有10多家建商洽談合作中。

「居家大聯盟」成員包括協助超過3,000位民眾成家、淨推薦值達88分的「小寶優居」；耕耘在地32年、擁有超過3,000坪賣場的「中友家具」；深耕空調產業、以創新訂閱制服務重塑業界的「東昇空調」，以及專注提供消費者世界知名、高品質及天然環保產品的「尊睿地板」。

王韋舜指出，「小寶優居」最快2026年進入掛牌上市櫃輔導、目標2027年完成公開發行，之後再轉掛上市櫃。