遠傳賣i17 祭百萬購物金
蘋果iPhone 17系列、iPhone Air等新機明（19）日開賣，遠傳（4904）限量預購開紅盤之餘，昨（17）日更祭出開賣優惠，大砸百萬送購物金。遠傳旗下全台最大蘋果通路商德誼數位樂觀看待iPhone 17系列、iPhone Air銷售可望較去年成長一至兩成。
遠傳指出，推出六大好康等多重購機優惠與專屬活動，老客戶／VIP申辦指定方案月付1,399元，iPhone 17就能零元起帶走，搭配遠傳心5G月付599元以上資費，除專案價購機，更可參加「百萬購物金」抽獎，共有超過百名幸運得主，最大獎可獲10萬元friDay購物金。
德誼數位總經理黃麗容表示，有意願升級iPhone 17系列的消費者較去年iPhone 16系列高9%，預期iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max將成為銷售主力，約占近八成。至於iPhone Air，則有6%的消費者表達興趣。
黃麗容觀察，今年iPhone新機到貨量與去年相當，預估開賣初期，經過消費者到實體門市實際體驗新機後，將再次激發換機需求，整體換機潮可望較去年成長一成至兩成。
