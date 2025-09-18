南陽發表新車 衝刺市占

三陽（2206）旗下南陽實業昨（17）再發表新車款，南陽執行副總詹醒昇指出，在貨物稅修正案通過之後，需求約增加10至15%，南陽會全力衝刺搶單。

詹醒昇也指出，仍有許多消費者仍在觀察整體景氣發展，預期今年車市將較去年衰退，現代汽車的全年銷售也將受到影響，但南陽不悲觀、將全力衝訂單，設定市占率目標為5%，較去年的4.9%成長。

三陽轉投資的南陽實業為現代汽車台灣總代理，繼上月發表SANTA FE Galligraphy之後，昨日再發表HYUNDAI STARIA車系的新成員，STARIA VAN三人座貨車與STARIA CAMPER露營車，進一步拓展商務與休閒領域的應用範疇，原本商旅車年販量約1,200輛，在兩款新車上市後，可望增至1,500輛。

在貨物稅修正案實施後，需求表現逐漸恢復正常，南陽實業持續發表新車，以完整的產品線擴大銷售量，預期民俗月結束後，市場需求還將增溫，南陽此時將產品提前備好，隨時作好備戰準備。

南陽指出，今年汽車市場受到關稅與貨物稅的修正議題，整體市場規模恐怕將落在40萬輛以下，現代汽車今年的銷量很難較去年成長，但隨著產品的布局完整，市占率可望逐步提高。

南陽實業的產品配置相當積極，SANTA FE Galligraphy。212.9萬元起的頂級休旅車，預計年賣超過200台。主打「非凡品味、頂級客製」為核心訴求，進一步強化Hyundai汽車在L-SUV市場的旗艦產品布局。