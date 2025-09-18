momo精品導入AI鑑定機制

消費者對網路購買精品有「真品保證」的高度需求，台灣線上零售龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網昨（17）日宣布導入國際AI精品鑑定系統Entrupy，全面應用在指定精品品項的檢驗流程。

Entrupy為與LVMH集團合作的全球知名AI鑑定工具，獲超過44國海關專業認可，能檢驗近50種國際精品包款真偽。

momo表示，建構「AI科技驗證+專人查驗」雙重驗證機制。凡於momo購買標示「Entrupy安心購」的精品包款，供應商須先將商品送至momo品管中心，由專責團隊逐一檢視零件、標籤、縫線、皮革與配件齊全度，再透過Entrupy系統進行圖像比對，精準鑑定真偽。

每件通過檢驗的商品交貨時會附上Entrupy鑑定證書，消費者可依證書上方編號至官網查詢鑑定照片、識別號與QR code，驗證流程透明可信，購物更有保障。

momo表示，也針對其他高風險品類如金條、金飾、珠寶等萬元以上商品全面實施「全檢制度」，從檢驗到封箱全程以CCTV錄影存證，確保流程可追溯、檢驗結果更具公信力。