快訊

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

momo精品導入AI鑑定機制

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

消費者對網路購買精品有「真品保證」的高度需求，台灣線上零售龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網昨（17）日宣布導入國際AI精品鑑定系統Entrupy，全面應用在指定精品品項的檢驗流程。

Entrupy為與LVMH集團合作的全球知名AI鑑定工具，獲超過44國海關專業認可，能檢驗近50種國際精品包款真偽。

momo表示，建構「AI科技驗證+專人查驗」雙重驗證機制。凡於momo購買標示「Entrupy安心購」的精品包款，供應商須先將商品送至momo品管中心，由專責團隊逐一檢視零件、標籤、縫線、皮革與配件齊全度，再透過Entrupy系統進行圖像比對，精準鑑定真偽。

每件通過檢驗的商品交貨時會附上Entrupy鑑定證書，消費者可依證書上方編號至官網查詢鑑定照片、識別號與QR code，驗證流程透明可信，購物更有保障。

momo表示，也針對其他高風險品類如金條、金飾、珠寶等萬元以上商品全面實施「全檢制度」，從檢驗到封箱全程以CCTV錄影存證，確保流程可追溯、檢驗結果更具公信力。

momo 商品

延伸閱讀

深圳市民撿到2.2公斤價值845萬的金條 網感嘆：連巧克力都不敢買這麼大

林志玲揪兒送上生日禮物！AKIRA公開內容「全場融化」

新北汐止仲夏音樂派對登場 MOMO家族、學校接力狂歡

音樂、MOMO家族、摸彩 新北汐止仲夏音樂派對週六登場

相關新聞

航太國防展引爆千億商機 串接台美軍工產業鏈

918台北國際航太暨國防工業展（TADTE）今（18）日登場，美國軍工巨擘洛克希德馬丁、雷神等大廠抵台，台美國防強韌合作...

漢翔攜雷虎 攻無人直升機

漢翔航空與雷虎科技正式攜手！昨（17）日宣布共同合作發展中大型無人直升機。雙方將結合漢翔的航太能量優勢與雷虎的無人直升機...

台船：軍用商用兩路並進

台船董事長陳政宏昨（17）日舉行上任後首度記者會，台船商船明年開始進入交船階段，台船自主研發的無人船「奮進魔鬼魚」是三體...

遠傳賣i17 祭百萬購物金

蘋果iPhone 17系列、iPhone Air等新機明（19）日開賣，遠傳限量預購開紅盤之餘，昨（17）日更祭出開賣優...

momo精品導入AI鑑定機制

消費者對網路購買精品有「真品保證」的高度需求，台灣線上零售龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網昨（17）日宣布導入國...

南陽發表新車 衝刺市占

三陽（2206）旗下南陽實業昨（17）再發表新車款，南陽執行副總詹醒昇指出，在貨物稅修正案通過之後，需求約增加10至15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。