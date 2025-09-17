安成生技產後憂鬱症新藥完成美國二期臨床收案 Q4公布解盲數據

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

安成生技（6610）17日宣布，旗下治療產後憂鬱症（Postpartum Depression）的口服新藥 NORA520，已完成美國二期臨床試驗的受試者收案作業。本次試驗共納入93位受試者，待療程結束後將展開完整療效數據分析，預計於 2025年第4季公布解盲關鍵數據（Top-line results）。

安成生技表示，NORA520為該公司透過合併杜康藥業後取得的新藥資產，該藥為以前驅藥物（Prodrug）概念設計的改良型口服劑型，分別治療產後憂鬱症與重度憂鬱症（Major Depressive Disorder）兩大適應症。

安成生技與杜康藥業的合併預計於2025年9月30日完成，安成生技將增發9,600 萬股新股予杜康藥業，實收資本額由原本新台幣10.76億元提升至20.36億元。藉由此次整併，安成生技的研發版圖將從罕見疾病與發炎性皮膚疾病領域，進一步拓展至中樞神經（CNS）治療領域，強化研發多元性並提升整體產品組合價值。

隨著臨床試驗進度推進與產品治療領域擴充，安成生技表示，未來將加快全球授權與國際合作步伐，公司對營運前景保持高度樂觀。

