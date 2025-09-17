漢翔台北航展秀肌肉 公開「無人機反制系統」

台北航展今舉辦，漢翔航空公司特別公開自主研發的「無人機反制系統」，以多層次防禦架構為核心，整合「偵測、識別、目獲與反制」四大能力，環環相扣，在平時，它能守護電廠、港口、機場等基礎設施；戰時更能發揮保衛國土的重要力量。

漢翔公司今也展示與雷虎科技共同投入研發的「T-400」中大型無人直升機，它的主旋翼直徑4米，可應用於國防偵蒐、長距離物資運送、遠洋漁業探勘、離岸風機巡檢等，滿足國防與民生需求。雷虎主導設計、製造及組裝，漢翔則針對研發過程的機身結構分析、減震、散熱等關鍵議題提供及時協助，確保產品的高效能與高可靠度。

漢翔說，在「偵測」與「識別」能力，結合主動、被動雷達，偵測範圍達5公里、360度全方位偵測，對於進入防禦半徑的無人機，能快速辨識機種、高度與速度，並溯源回追入侵操控手所在位置。

「目獲」則是透過EO/IR（光學與紅外線偵測模組）取得目標影像。最後將所有資訊快速整合在系統內，依照持續學習的智慧資料庫判別威脅等級，融合空域資訊，提供精準的反制決策。

反制能力分為軟殺與硬殺，「軟殺」是經由訊號干擾，驅離入侵的無人機。系統配置地面干擾站，釋放高功率電磁波，破壞無人機的GPS與通訊鏈路；「硬殺」則直接將威脅擊落，系統採用先進雷射單元，能在毫秒間完成鎖定與發射，摧毀入侵無人機。這是國內第一個雷射硬殺產品，漢翔也正全力研發高功率微波武器與機砲攔截系統，讓防禦架構更加完整。

漢翔說，經長期執行國家軍機研發專案，本身即具備優異的航電實力，同時與世界民機大廠密切交流，累積無可取代的經驗值，在無人機產業中，漢翔是少數有能力執行組件及系統整合的廠商。