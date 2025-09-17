快訊

遭嗆臉幹嘛這麼臭...嘉義校園傳霸凌 國中生拿瓦斯槍抵同學肩膀威脅「不要動」

行政院明拍板生育補助每人10萬「雙胞胎領雙倍」 明年元旦上路

供電警戒橘燈亮了！電廠爆炸、故障接連來 備轉容量率剩4.3%

房市冷清 四大新銳家居品牌組「居家大聯盟」力拚突圍

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
四大新銳家居品牌業者宣布成立「居家大聯盟」，提供涵蓋居家裝潢、家具、空調到木地板等專業一站式服務。由左到右為小寶優居執行長王韋舜、中友家具執行長廖俊豪、東昇空調總經理曾健瑋、尊睿地板總經理郭彥涒。圖／居家大聯盟提供
四大新銳家居品牌業者宣布成立「居家大聯盟」，提供涵蓋居家裝潢、家具、空調到木地板等專業一站式服務。由左到右為小寶優居執行長王韋舜、中友家具執行長廖俊豪、東昇空調總經理曾健瑋、尊睿地板總經理郭彥涒。圖／居家大聯盟提供

在國際局勢動盪、央行第七波信用管制導致民眾資金緊縮等影響下，建商面臨庫存積壓，對於期望擁有夢想居家的首購族而言亦是雪上加霜。為破解此困境，四大新銳家居品牌業者宣布成立「居家大聯盟」。以小而快的商業模式，提供涵蓋居家裝潢、家具、空調到木地板等專業一站式服務，解決民眾裝修痛點、縮短成屋到入住時間，藉此助力建商推升服務品質、加速去化。

其中包括協助超過3000位民眾成家、淨推薦值達88分的小寶優居；耕耘在地32年、擁有超過3,000坪賣場的中友家具；深耕空調產業、以創新訂閱制服務重塑業界的東昇空調，以及專注提供消費者世界知名、高品質及天然環保產品的尊睿地板。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察目前房市，因擔心貸款不足，現金流緊縮，擠壓裝潢或家電預算，建商若能提供整合居家服務，從裝潢、家電到家具一次到位，更能幫助買家解決入住困境，提升建案附加價值，也縮短觀望期。

居家大聯盟推出「省錢、省時、省心」的交屋即入住整合方案。將裝修支出可與購屋貸款合併規劃，讓資金配置更靈活充裕，不怕「買得起房、住不起家」；此外，裝修費用、品項條列透明，可一目了然審視花費狀況。

而在裝潢期，可省下找設計師、工班、家具與協調進場工期的時間；消費者從交屋至入住時間，將可由3個月縮短至3到4週。聯盟預估，導入方案後，建案整裝戶成交速度平均可提升50%以上，同時提升客戶滿意度。

聯盟成員中，小寶優居執行長王韋舜指出，聯盟成員彼此支援設計專業、強化整體戰力，共同協助建商解決各類問題。中友家具執行長廖俊豪認為，小聯盟讓家具業從「零售端」轉向「專案端」，為建商創造新的價值主張。東昇空調總經理曾健瑋則說，從設計、施工到驗收，一個團隊把關，真正做到讓業主省時、省心、省溝通。尊睿地板總經理郭彥涒表示，期待吸引更多產業夥伴加入，為建商創造更多優質選擇。

建商 大聯盟

延伸閱讀

加速都更 提振內需

影／台北市議員陳怡君認貪汙罪今獲交保 保鑣火爆開道畫面曝光

921大地震後的建設業：建商二代林鼎強的「建設MLB」夢想

彰化39小時停水來襲 飲料店不賣珍珠、運動館禁淋浴、圖書館空調限時

相關新聞

漢翔台北航展秀肌肉 公開「無人機反制系統」

台北航展今舉辦，漢翔航空公司特別公開自主研發的「無人機反制系統」，以多層次防禦架構為核心，整合「偵測、識別、目獲與反制」...

高雄地政局第3季土地標售 寫下縣市合併以來最慘紀錄

高雄市地政局17日舉辦第3季土地標售，實際標售金額僅3,355萬元，占總底價 12.21億元的2.75%，寫縣市合併以來...

中鋼再生料鋼品接單5.7萬公噸、9個月就超越去年一整年 突破歷年新高

中鋼（2002）再生料鋼品接單實績達5.7萬公噸，9個月就超越去年一整年，突破歷年新高，搶占低碳鋼材新商機，有效提升國際...

最新雙北中古房價出爐 專家：「三方」都不舒服

信義房屋公布最新大台北房價指數，雙北均走跌，新北市房價跌幅稍大，月減約0.31％，台北市月減約0.14％。

928檔期成屋暴增、預售退燒 市調會：高雄進入買方市場

高雄市房屋市場調查協會公布今年928檔期房市預測，相較於2024年，整體供給量與總銷金額皆呈衰退。其中成屋案量大增，預售...

建商、壽險業搶進北士科 今年前七月辦公樓板面積年增170%居冠

AI產業擴張帶動下，台北市商辦市場需求持續升溫。根據台北市都發局統計，今年前七月辦公服務類建照核發樓地板面積達48萬1,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。