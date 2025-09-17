房市冷清 四大新銳家居品牌組「居家大聯盟」力拚突圍

在國際局勢動盪、央行第七波信用管制導致民眾資金緊縮等影響下，建商面臨庫存積壓，對於期望擁有夢想居家的首購族而言亦是雪上加霜。為破解此困境，四大新銳家居品牌業者宣布成立「居家大聯盟」。以小而快的商業模式，提供涵蓋居家裝潢、家具、空調到木地板等專業一站式服務，解決民眾裝修痛點、縮短成屋到入住時間，藉此助力建商推升服務品質、加速去化。

其中包括協助超過3000位民眾成家、淨推薦值達88分的小寶優居；耕耘在地32年、擁有超過3,000坪賣場的中友家具；深耕空調產業、以創新訂閱制服務重塑業界的東昇空調，以及專注提供消費者世界知名、高品質及天然環保產品的尊睿地板。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察目前房市，因擔心貸款不足，現金流緊縮，擠壓裝潢或家電預算，建商若能提供整合居家服務，從裝潢、家電到家具一次到位，更能幫助買家解決入住困境，提升建案附加價值，也縮短觀望期。

居家大聯盟推出「省錢、省時、省心」的交屋即入住整合方案。將裝修支出可與購屋貸款合併規劃，讓資金配置更靈活充裕，不怕「買得起房、住不起家」；此外，裝修費用、品項條列透明，可一目了然審視花費狀況。

而在裝潢期，可省下找設計師、工班、家具與協調進場工期的時間；消費者從交屋至入住時間，將可由3個月縮短至3到4週。聯盟預估，導入方案後，建案整裝戶成交速度平均可提升50%以上，同時提升客戶滿意度。

聯盟成員中，小寶優居執行長王韋舜指出，聯盟成員彼此支援設計專業、強化整體戰力，共同協助建商解決各類問題。中友家具執行長廖俊豪認為，小聯盟讓家具業從「零售端」轉向「專案端」，為建商創造新的價值主張。東昇空調總經理曾健瑋則說，從設計、施工到驗收，一個團隊把關，真正做到讓業主省時、省心、省溝通。尊睿地板總經理郭彥涒表示，期待吸引更多產業夥伴加入，為建商創造更多優質選擇。