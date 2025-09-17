台北101穩坐台灣百貨「坪效王」 今年拚成長5%

台北101 董事長賈永婕17日表示，今年希望業績能成長5％，單論坪效，台北101已是全台第一。她強調，自己無法邀功，是商場團隊在經營上本來就有一套，作為新任董事長，最主要的功用是支持團隊、給予信任，讓大家能更放膽去做。

總經理朱麗文補充，今年前八月營收已成長5％以上，超過預期目標。她說，今年整體景氣辛苦，加上過去兩年業績都創新高，仍能保持正成長，顯示台北101經營穩健。賈永婕也笑稱，每天都要面對大量數字報告，包括觀景台人流和商場業績，這是前所未有的經驗，但截至目前，各項數字都超出預期。

對於投資「置地廣場 台中」對財務的影響，朱麗文表示，台北101的償債時程不會因台中案而延長，因為台北101財務健全，預計2030年可達零負債，自有資金即可支應投資，因此本次投資案對公司而言非負擔，是「天時地利人合」的好機會。

招商規劃上，商場事業處營運長方君之指出，今年商場進行品牌調整與移位，引進潮流品牌，B1已有多個新品牌及特殊店型，結合台灣元素是未來主要發展的策略。方君之觀察，Y、Z世代的客群已占超過半數，因此接下來的改裝將以年輕趨勢為主，而賈永婕董事長的人脈也牽線許多尚未進入台灣的國際品牌，未來有機會引入更多差異化品牌。

至於觀景台表現，朱麗文表示，目前來客流量仍呈正成長。原先觀光署預估外籍旅客今年入境達1000萬人次，但受關稅與匯率影響，成長不如第1季，外籍旅客入境數也已下修至900萬。公司仍期待第4季旺季吸引更多來自日本、美國等旅客，並已做好迎接準備。她補充，7、8月本國遊客占比已突破兩成，目前外籍與本國客比例約為75％比25％。

至於外界關注北車廣場角逐戰，賈永婕表示，沒有進駐北車的計畫。