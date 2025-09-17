長榮航空第二屆綠色供應鏈頒獎典禮 打造永續生態圈

長榮航（2618）17日於張榮發基金會國際會議中心舉辦第五屆供應商大會，邀集國內外75家供應商代表，逾120位產業夥伴齊聚一堂。此次大會以「攜手減碳，打造永續合作夥伴關係」為主軸，強調環境保護、經濟效益與社會責任三大目標，並針對參與長榮航空2024年「綠色供應鏈計劃」之獲獎供應商進行頒獎，肯定供應商在響應此計劃的卓越表現。

長榮航空在大會中分享最新永續經營策略，期盼與供應商攜手打造綠色轉型的合作價值鏈，並強調目標是建立一條真正永續、透明、具備韌性的供應鏈；未來也將持續強化ESG揭露架構，同時落實SBTi通過的減碳路徑。永續發展不僅是企業自身責任，更需帶動整個供應鏈共同行動，推動低碳、節能的具體作為。

長榮航空首席副總經理廖至維表示：「供應鏈綠色轉型是本公司推動永續的核心，我們將與供應商夥伴攜手推動創新，共同優化產品製程或服務流程，在邁向2050淨零碳排的路上，攜手打造值得信賴的永續航空品牌。」

今年的供應商大會上，長榮航空特別邀請國立台灣科技大學郭財吉教授以「攜手減碳，打造永續合作夥伴關係」為題演講，分享未來綠色供應鏈趨勢，激發與會者對永續創新的思考。此次的綠色供應鏈計劃聚焦「綠能節電」、「綠色循環」、「綠色能源」和「綠色運輸」四個面向，經過專家評選，從19項參賽供應商中選出7家優良企業，頒發獎項並贈送機票以資鼓勵。

長榮航空供應鏈涵蓋零件製造、飛航訓練、地勤服務、機務維修、空中餐飲及運輸服務，形成完整的永續航空服務體系。公司持續與供應商深化合作、優化管理，提升供應鏈韌性，共同邁向永續未來。

2024年長榮航空綠色供應鏈計劃獲獎名單如下：