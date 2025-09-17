momo導入國際AI鑑定 Entrupy AI+專人驗證把關精品、高價品、美妝

看準消費者對精品「真品保證」的高度需求，台灣線上零售龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網17日宣布，率先導入國際AI精品鑑定系統Entrupy，全面應用在指定精品品項的檢驗流程。

Entrupy是與LVMH集團合作的全球知名AI鑑定工具，已獲超過44國海關專業認可，能透過高解析度影像與AI比對，有效鑑定Hermès、Chanel、Louis Vuitton、Gucci、LOEWE、Bottega Veneta、Celine、Goyard等近50種國際精品包款真偽。momo導入此系統，象徵平台進一步強化「品質與信任」承諾，為消費者打造最安心的精品購物體驗。

momo升級品管檢驗程序，建構「AI科技驗證+專人查驗」雙重驗證機制。凡於momo購買標示「Entrupy安心購」的精品包款，供應商須先將商品送至momo品管中心，由專責團隊逐一檢視零件、標籤、縫線、皮革與配件齊全度，再透過Entrupy系統以260倍電子顯微鏡進行圖像比對，精準鑑定真偽。每件通過檢驗的商品，交付時皆會附上Entrupy鑑定證書，消費者可依證書上方編號至官網查詢鑑定照片、識別號與QR code，讓整個驗證流程更透明可信，購物更有保障。

除了精品包之外，momo也針對其他高風險品類如金條、金飾、珠寶等萬元以上商品全面實施「全檢制度」；而在美妝保養品方面，則透過與原廠合作、來源證明與採購控管，落實 「源頭控管」，阻絕仿冒或疑慮商品流入平台。

momo表示，電商競爭激烈，「信任」成為消費者購買決策的關鍵。隨著雙11旺季將至，momo將以最嚴謹的品管標準持續守護消費者購物權益。