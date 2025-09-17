快訊

謝欣穎優雅酸「妄語」 王柏傑認分手但「扯他潑酒不能忍」

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

下班注意！8縣市大雨特報 恐一路下到晚上

台北公辦都更雙案招商開跑 國住都預告：年底再推三案

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國住都舉辦文山木柵、中山長春公辦都更案線上招商說明會。國住都提供
國住都舉辦文山木柵、中山長春公辦都更案線上招商說明會。國住都提供

台北市都市更新再添新動能。國家住宅及都市更新中心17日舉辦招商說明會，宣布「文山木柵公辦都市更新案」及「中山長春公辦都市更新案」正式公開招商，兩案合計投資金額超過80億元，分別於11月6日與11月14日截止收件，吸引近80名業者線上參與。

住都中心表示，這兩起公辦都更案均已完成地主意願整合，約有8成地主點頭同意後才正式啟動招商，未來將帶動區域環境翻新，為城市注入新活力；而今年底前還將再推出三個以TOD（以大眾運輸為導向）規劃的公辦都更案，持續擴大民間參與。

國住都介紹，「文山木柵案」基地位於文山區木柵路二段與秀明路一段交會處，鄰近捷運環狀線南環段Y3站，步行只需2分鐘，交通條件便利，該區學校、公園密集，生活機能完整，具備成為新門戶的條件。

國住都指出，本案規劃以「人本都市」為核心，延續當地綠意空間，並透過社會住宅與公益設施的引入，帶動社區融合與新形象。基地面積約5,249平方公尺（約1,500坪），出資人可依周邊整合情況彈性擴大開發範圍，營造更完整街廓與宜居環境。

另外，「中山長春案」基地位於南京東路三段與建國北路二段口，步行5至6分鐘即可抵達南京復興站與松江南京站兩大捷運轉運點，交通四通八達，周邊商辦、金融、學校、醫療資源齊備，生活與就業條件優越。

基地面積約5,806平方公尺（約1,756坪），分為A、B兩塊，設計規劃須同時兼顧住戶與公部門需求。住都中心強調，規劃重點將串聯周邊開放空間，並以捷運站及老樹作為地標，打造咖啡香氛的「城市綠廊」，提升人行可及性與都市質感。

都市更新 公辦都更 捷運環狀線

延伸閱讀

調整社宅租金遭指倉促 北市住都中心：後續調整

住戶曬衣都聞到菸味直呼「受不了」 北市社宅新制狠抓癮君子

台中警暑假靜城抓非法改裝車 兩個月取締破千輛

高雄亞資中心內公辦都更案 招商會吸引多家廠商

相關新聞

高雄地政局第3季土地標售 寫下縣市合併以來最慘紀錄

高雄市地政局17日舉辦第3季土地標售，實際標售金額僅3,355萬元，占總底價 12.21億元的2.75%，寫縣市合併以來...

中鋼再生料鋼品接單5.7萬公噸、9個月就超越去年一整年 突破歷年新高

中鋼（2002）再生料鋼品接單實績達5.7萬公噸，9個月就超越去年一整年，突破歷年新高，搶占低碳鋼材新商機，有效提升國際...

最新雙北中古房價出爐 專家：「三方」都不舒服

信義房屋公布最新大台北房價指數，雙北均走跌，新北市房價跌幅稍大，月減約0.31％，台北市月減約0.14％。

928檔期成屋暴增、預售退燒 市調會：高雄進入買方市場

高雄市房屋市場調查協會公布今年928檔期房市預測，相較於2024年，整體供給量與總銷金額皆呈衰退。其中成屋案量大增，預售...

建商、壽險業搶進北士科 今年前七月辦公樓板面積年增170%居冠

AI產業擴張帶動下，台北市商辦市場需求持續升溫。根據台北市都發局統計，今年前七月辦公服務類建照核發樓地板面積達48萬1,...

一表秒懂央行兩次「買房人道走廊」 專家曝進場時間點

央行日前宣布延長換屋族出售第一屋切結時間至18個月，不少人罵央行「又在假打房」。馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，觀察近年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。