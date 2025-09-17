台北公辦都更雙案招商開跑 國住都預告：年底再推三案

台北市都市更新再添新動能。國家住宅及都市更新中心17日舉辦招商說明會，宣布「文山木柵公辦都市更新案」及「中山長春公辦都市更新案」正式公開招商，兩案合計投資金額超過80億元，分別於11月6日與11月14日截止收件，吸引近80名業者線上參與。

住都中心表示，這兩起公辦都更案均已完成地主意願整合，約有8成地主點頭同意後才正式啟動招商，未來將帶動區域環境翻新，為城市注入新活力；而今年底前還將再推出三個以TOD（以大眾運輸為導向）規劃的公辦都更案，持續擴大民間參與。

國住都介紹，「文山木柵案」基地位於文山區木柵路二段與秀明路一段交會處，鄰近捷運環狀線南環段Y3站，步行只需2分鐘，交通條件便利，該區學校、公園密集，生活機能完整，具備成為新門戶的條件。

國住都指出，本案規劃以「人本都市」為核心，延續當地綠意空間，並透過社會住宅與公益設施的引入，帶動社區融合與新形象。基地面積約5,249平方公尺（約1,500坪），出資人可依周邊整合情況彈性擴大開發範圍，營造更完整街廓與宜居環境。

另外，「中山長春案」基地位於南京東路三段與建國北路二段口，步行5至6分鐘即可抵達南京復興站與松江南京站兩大捷運轉運點，交通四通八達，周邊商辦、金融、學校、醫療資源齊備，生活與就業條件優越。

基地面積約5,806平方公尺（約1,756坪），分為A、B兩塊，設計規劃須同時兼顧住戶與公部門需求。住都中心強調，規劃重點將串聯周邊開放空間，並以捷運站及老樹作為地標，打造咖啡香氛的「城市綠廊」，提升人行可及性與都市質感。