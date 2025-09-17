賈永婕：台北101營收續增、全年拚5%成長 改裝鎖定年輕潮流

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台北101董事長賈永婕與總經理朱麗文。嚴雅芳／攝影
台北101董事長賈永婕表示，台北101今年營運表現持續增長，前八月營業額年增逾5%，延續去年創下新高的佳績。由於過去兩年業績已連續創高，基期相對偏高，不過目前累計表現仍優於預期，全年營收成長5%仍是努力目標。

在品牌布局方面，台北101先前已大規模進行精品櫃位移位與升級，今年更進一步引進年輕世代喜愛的潮流品牌，特別在地下一樓導入不少全台唯一的特殊店型，並融入台灣元素，作為未來發展的重點方向。台北101指出，Y、Z世代消費者比例已超過五成，並高於其他年齡層，未來改裝規劃將以符合年輕潮流趨勢為核心，預期將有更多不同類型的品牌進駐，為商場注入新動能。

至於台北101觀景台表現，賈永婕表示，今年人次仍維持正成長。觀光署原規劃2025年目標再拚千萬國際旅客來台，但第2季因關稅與匯率等因素，影響外籍旅客入境，來客數成長幅度不如首季強勁。不過，第4季一向是外籍旅客來訪旺季，台北101已做好準備迎接觀光人潮。

她指出，今年觀景台前三季積極經營本地市場，7、8月本國遊客占比已突破兩成、接近三成，全年估計本國與外籍旅客比例將落在25比75，顯示本地客源穩健支撐，同時國際旅客仍是主要成長動能。

台北101總經理朱麗文也談到財務規劃，她指出，即便今年簽署了台中置地廣場大型投資案，台北101的償債時間也不會因此拉長，預估至2030年借款所剩無幾，幾乎可達零負債水準。以101現有營運規模與現金流量，自有金流即可支應此類投資計畫，不會對財務結構造成壓力。

