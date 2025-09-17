快訊

GR Garage林口旗艦館開幕 6個月來客破萬人

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
史上新傳奇TG-RR #109 GR YARIS神車，已於 GR Garage 林口限時展出至9月23日，隨著展出倒數計時。黃淑惠攝
TOYOTA為了跳脫過去傳統保守的刻板印象，並讓更多年輕人愛上TOYOTA 品牌，和泰汽車除了大力投入GR Yaris、GR86、GR Supra等性能車款銷售之外，更由旗下車美仕公司投資全新概念「GR Garage 林口旗艦館」的新型態據點。

在GR Garage店內除了GR專屬改裝套件之外，也有超過40種不同改裝品牌陳列販售，讓顧客可以直接預約現場改裝。店內另外還設有ROOKIE Racing專區、GR 品牌故事牆、WRC世界拉力賽部品展示等多項充滿賽車元素的佈置，提供消費者一個輕鬆舒適的休憩場所。現場也設有賽車模擬器，以及大型電刷車遊戲台，讓不同年齡的消費者都可以在店內輕鬆體驗不同的賽道樂趣。

自今年3月底正式盛大開幕以來，GR Garage成功吸引許多台灣車迷熱烈關注與造訪，短短不到六個月，累積參訪人次已經突破1萬人，成為台灣汽車產業與賽車文化的新指標性據點。同時每個月大約有120-150 台車會到GR Garage接受改裝或維修服務。其中GR車系的車主僅占45%，其他多為TOYOTA Corolla Altis、RAV4、Corolla Cross等車主，改裝的項目從底盤連桿套件、個性化輪圈、空力套件等非常多元化。不少車主都是初次接觸車輛改裝的領域，也再次證明GR Garage不只是專屬GR車主的場域，更是許多車友探索個人風格，客製化自己愛車的起點。

即日起自9月23日止，今年6月份TG-RR車隊出戰紐柏林24小時耐久賽的GR Yaris DAT #109也會首次來台，在GR Garage展出；加上和泰汽車主辦的TOYOTA GAZOO Racing Corolla Cup 2025 統規賽，也即將於9月27日（六）至9月28日（日）在台中麗寶國際賽車場迎來年度最終戰。在性能改裝新事業與賽車運動相結合之下，和泰成功讓TOYOTA從「務實代步車」延伸到「個性、熱血」的品牌形象。

GR Garage 林口來客破萬人，和泰汽車多管齊下，打造性能品牌熱血形象。黃淑惠攝
車美仕劉傳宏總經理(左一)、劉松山資深副總(右一)與第一萬名來店客(中)合照。和泰集團提供
