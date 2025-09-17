高雄地政局第3季土地標售 寫下縣市合併以來最慘紀錄

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄市第3季土地標售位置略圖。 圖／取自高雄市地政局官網
高雄市地政局17日舉辦第3季土地標售，實際標售金額僅3,355萬元，占總底價 12.21億元的2.75%，寫縣市合併以來最慘紀錄，凸顯當前房市低迷與建商態度謹慎。

地政局共釋出5筆土地，總底價12.21億元。結果僅第二標41坪與第五標24.8坪獲得投標，分別由自然人與上鋌營造得標，總價合計 3,355 萬元。值得注意的是，第五標甚至僅以底價成交，每坪70.31萬元；第二標雖有溢價，但幅度僅 5.61%。

其餘三筆大面積建地，包括位於高雄大學特區的1,000坪住三土地、底價6.01億元，以及小港89期重劃區的973坪商三土地、底價5.67億元都乏人問津。

上市建商主管說，流標的高大特區土地，單價60.1萬元已較2022年信義開發得標的單價70.9萬元下跌約14%，顯示政府底價已順應市場回落調整，但仍未能吸引建商進場，流標原因並非土地本身條件不足，而在於建商全面保守的態度。

上市建商專家分析，目前土地與建築融資條件嚴苛，銀行貸款管制持續，使得建商在資金調度上格外謹慎。即便9月新青安貸款上路，但政策主要針對自住購屋族群，對於建商大規模開發資金需求幫助有限。

高雄市建商公會榮譽理事長陸炤廷指出，這次高大特區千坪土地原本外界高度期待，但由於建商擔心後續銷售壓力，加上土建融資環境緊縮，最終無人出手。他強調，當前市場並非土地不具吸引力，而是房市氛圍不佳，建商選擇靜觀其變。

上市建商表示，地政局這次土地標售成交金額比重過低，實際效益有限，顯示在房市景氣未回溫前，即使政府調降底價，仍難以帶動大型土地交易。短期內，高雄土地市場恐將持續冷清，唯有待融資環境改善、買氣回穩，才能重現大型標地競逐的熱況。

建商 房市 高雄市 土地標售

