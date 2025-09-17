中鋼再生料鋼品接單5.7萬公噸、9個月就超越去年一整年 突破歷年新高

中鋼（2002）再生料鋼品接單實績達5.7萬公噸，9個月就超越去年一整年，突破歷年新高，搶占低碳鋼材新商機，有效提升國際競爭力。

中鋼表示，因應全球減碳趨勢與符合國際大廠相繼要求供應商再生材鋼材需求，近年陸續開發「熱軋RC12」、「冷軋RC12」、「鍍鋅RC12、RC20、RC60」等產品，並通過取得5張UL 2809證書，其中RC代表再生料含量，例如RC60鋼材即內含60%的再生料。

中鋼再生料鋼品不僅接單量逐年增加，也持續超前佈署，將再生料鋼品的供應範圍擴大涵蓋條線、熱軋、冷軋、鍍鋅及電磁鋼等鋼種，並再取得9張UL2809證書，以創造差異化競爭優勢，搶占低碳鋼材新商機。

歐盟透過碳邊境調整機制(CBAM)政策，針對國外進口的高碳排產品徵收關稅，也透過公共採購制度鼓勵歐盟境內優先使用高再生比材料，進而帶動國內外業者對高再生料鋼品的需求大幅提升，以降低產品碳足跡。

中鋼是全球鋼鐵業首家通過UL再生材料含量驗證的企業，且自2021年起陸續推出5項高再生料鋼品，接單量也逐年成長，從2022年約1萬公噸、2023年約2.6萬公噸至2024年約4.8萬公噸，今年截至9月的統計接單量已達5.7萬公噸，不僅超越去年一整年，突破歷年新高，與去年同期相比，成長幅度達62%，顯示再生料鋼品的市場需求持續增加。

為迎合低碳鋼材市場趨勢，中鋼與子公司中龍採行「電爐添加鐵水直送鋼胚鑄機」之創新製程，在電爐內利用廢鋼添加鐵水的冶金優勢，冶煉媲美高爐製程水準的高品級鋼材。

中鋼高再生料鋼品主要應用於電腦、家電、伺服器及傢俱等終端產品，陸續問市的新鋼材可應用於建築螺栓、自行車零組件、汽車鈑金及電動車馬達等產品。

截至目前，中鋼共計取得14張高再生料鋼品UL 2809證書，再生材含量包括RC12至RC90，種類涵蓋熱軋、冷軋、鍍鋅、條線及電磁鋼等鋼品，不僅充分發揮鋼鐵百分百可回收再利用的優異特性，也擴大本身綠色低碳鋼材供料範圍，滿足客戶對於各種不同再生料鋼品的需求，實踐與客戶「共創價值」願景。