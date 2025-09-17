快訊

最新雙北中古房價出爐 專家：「三方」都不舒服

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

信義房屋公布最新大台北房價指數，雙北均走跌，新北市房價跌幅稍大，月減約0.31％，台北市月減約0.14％。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，雙北市7月房價一度微弱回彈，但只有短暫行情，8月又轉為下挫，顯示房價走勢依然疲弱。

其中台北市8月房價月指數與去年12月高峰相比，累計下跌約2.38％；新北市與今年3月高峰相較，累計跌幅約3.97％。

房價跌幅雖不大，卻讓買方、賣方，仲介都不舒服，其中，持續盤跌見不到底，屋主不舒服；房價跌太慢，等不到甜甜價，想買房的人不舒服。而屋主不降價、買方不追價，成交困難，仲介也不舒服。

不過，何世昌表示，這樣的發展應該是央行所樂見的，因為房價漲勢已被扭轉，且持續下修。

他表示，從房價指數來看，購屋族現在出六折、七折價買房，除非遇到急著缺錢用的屋主，否則成功買到的機率不高。如果出芭樂價而屋主點頭答應，反而可能會嚇到買不下手。

信義大台北房價指數 資料來源／信義房屋
信義大台北房價指數 資料來源／信義房屋

房價 買房 信義房屋

相關新聞

高雄地政局第3季土地標售 寫下縣市合併以來最慘紀錄

高雄市地政局17日舉辦第3季土地標售，實際標售金額僅3,355萬元，占總底價 12.21億元的2.75%，寫縣市合併以來...

中鋼再生料鋼品接單5.7萬公噸、9個月就超越去年一整年 突破歷年新高

中鋼（2002）再生料鋼品接單實績達5.7萬公噸，9個月就超越去年一整年，突破歷年新高，搶占低碳鋼材新商機，有效提升國際...

最新雙北中古房價出爐 專家：「三方」都不舒服

信義房屋公布最新大台北房價指數，雙北均走跌，新北市房價跌幅稍大，月減約0.31％，台北市月減約0.14％。

928檔期成屋暴增、預售退燒 市調會：高雄進入買方市場

高雄市房屋市場調查協會公布今年928檔期房市預測，相較於2024年，整體供給量與總銷金額皆呈衰退。其中成屋案量大增，預售...

建商、壽險業搶進北士科 今年前七月辦公樓板面積年增170%居冠

AI產業擴張帶動下，台北市商辦市場需求持續升溫。根據台北市都發局統計，今年前七月辦公服務類建照核發樓地板面積達48萬1,...

一表秒懂央行兩次「買房人道走廊」 專家曝進場時間點

央行日前宣布延長換屋族出售第一屋切結時間至18個月，不少人罵央行「又在假打房」。馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，觀察近年...

