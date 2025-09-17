最新雙北中古房價出爐 專家：「三方」都不舒服

信義房屋公布最新大台北房價指數，雙北均走跌，新北市房價跌幅稍大，月減約0.31％，台北市月減約0.14％。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，雙北市7月房價一度微弱回彈，但只有短暫行情，8月又轉為下挫，顯示房價走勢依然疲弱。

其中台北市8月房價月指數與去年12月高峰相比，累計下跌約2.38％；新北市與今年3月高峰相較，累計跌幅約3.97％。

房價跌幅雖不大，卻讓買方、賣方，仲介都不舒服，其中，持續盤跌見不到底，屋主不舒服；房價跌太慢，等不到甜甜價，想買房的人不舒服。而屋主不降價、買方不追價，成交困難，仲介也不舒服。

不過，何世昌表示，這樣的發展應該是央行所樂見的，因為房價漲勢已被扭轉，且持續下修。