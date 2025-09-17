928檔期成屋暴增、預售退燒 市調會：高雄進入買方市場

快訊

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄即時報導
高雄市房屋市場調查協會公布今年928檔期房市預測，指相較於2024年，整體供給量與總銷金額皆呈衰退。其中成屋案量大增，預售案量則明顯下滑。記者王昭月／翻攝

高雄市房屋市場調查協會公布今年928檔期房市預測，相較於2024年，整體供給量與總銷金額皆呈衰退。其中成屋案量大增，預售案量則明顯下滑。市場交易雖冷清，但開發商願意讓利、買方選擇多，加上成屋出現拋售潮，反而成為剛性自住客進場好時機。

市調會理事長吳曜廷表示，2025年成屋供給量為1308戶、總銷253.2億元，較2024年增加407戶，成長45.2%，總銷大增67.6%。預售僅則為3523戶、總銷544.2億元，分別衰退24.5%與33.2%。整體而言，今年928檔期合計4831戶、總銷797.4億元，較去年雙雙減少，戶數下滑13.2%，總銷額也縮水17.4%。

他說，成屋量增加源自2、3年前的市場判斷，當時景氣熱絡，開發商認為預售過快完銷、利潤空間受限，因此轉向規劃成屋，期待拉高售價。不過後來市場氛圍轉冷，保留成屋的策略未奏效。

個案表現方面，成屋最大案為鼎宇建設推出的90億元大案，單價每坪43至45萬元，坪數落在43至65坪。預售案則以遠雄推出的65億元、466戶案量居冠，第2名是麗寶與海悅合作的「明軒亞灣城」。至於透天案，因土地成本高、開發難度大，本次已幾乎退出928檔期。

市調會分析，由於多數預售案規畫時間超過18個月，未料市場轉弱，如今廣告、接待中心與行銷支出壓力沉重，不少案子恐面臨虧損。像今天高市地政局土地標售，就趨於冷清，凸顯開發商在政府打房政策下，對市場信心不足。

不過他也表示，市況雖保守，近期交易卻有微幅回溫。上周高雄新屋成交28戶，高於上上週的21戶，創近期最佳紀錄，目前堪稱是買方市場。

吳曜廷說，這段期間開發商願意搭配冷氣、裝潢等優惠條件，實際成本比高峰期更划算。中古屋市場也出現更大讓利，像楠梓新建案就有投資客拋售27戶，開價每坪比新案低5至6萬元。

展望後市，市調會認為市場已經「見底」，不會再更差。新青安雖然推出，但申請條件嚴格、適用族群有限，銀行也多屬配合心態。整體而言，當前雖然冷清，但對自住買方而言，正是比較有利的入手時機。

