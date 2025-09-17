屈臣氏攻 IP 經濟！推16個獨家 IP「The Watsons Family」

屈臣氏宣布於亞洲推出獨家IP「The Watsons Family」，以一系列嶄新及充滿活力的角色，為消費者帶來O+O互動體驗。屈臣氏設計16位人氣角色，分別代表不同MBTI性格，透過與消費者互動，建立情感連繫，也讓日常保健與美容體驗變得更有趣。

屈臣氏國際品牌營銷顧客總監Jared DeGuzman表示：「『The Watsons Family』代表著屈臣氏由傳統零售邁向體驗式零售的重要里程。我們不僅推出IP產品，更藉由角色的魅力，與亞洲顧客建立情感連繫，打造全新互動體驗，讓健康美麗購物更愉快、更趣味。」

角色IP正迅速重塑全球市場趨勢，成為品牌推動知名度、加強顧客忠誠度及提升市場佔有率的關鍵。2024年，亞洲IP產品總值年增高達448.94%，銷售及訂單量較前年躍升逾200%，顯示兼具創意與情感連結的品牌體驗受到廣大消費者青睞。

為了掌握市場新機遇及滿足亞洲消費者的需求，屈臣氏以香港市場為策略性起點，率先推出「The Watsons Family」，未來將陸續拓展至台灣、中國大陸、馬來西亞及泰國，並推出嶄新的活動，與消費者攜手探索角色IP的無限可能。

其中三位主要角色將於香港首度亮相，包括代表營養補充品的健康守護者 Sunny、代表運動的健身教練 Kilo，以及代表美容的面膜達人 Flora。自 9 月 17 日起，「The Watsons Family」將於推廣健康的活動中跟消費者見面。

屈臣氏始終秉持「LOOK GOOD, DO GOOD, FEEL GREAT」的品牌承諾，並不斷以創新引領市場。「The Watsons Family」IP不但展現屈臣氏於健康美麗領域的領導地位，更深化與顧客的情感互動，為購物與日常護理帶來更多樂趣與驚喜。