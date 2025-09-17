一表秒懂央行兩次「買房人道走廊」 專家曝進場時間點

央行日前宣布延長換屋族出售第一屋切結時間至18個月，不少人罵央行「又在假打房」。馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，觀察近年央行出手打房，其實都確實幫忙購屋人打出一條「買房人道走廊」，就看民眾是否掌握機會。

馨傳不動產製作「政策打房、信義房價指數變化」圖表，圖表顯示過去十年央行確實開出兩條「買房人道走廊」。

何世昌表示，2000年以後的台灣房市，共經歷4次修正。第一次是2003年的SARS，第二回是2008到2009年的全球金融海嘯；前者屬於突發性的重大傳染病，後者為經濟性因素。

接下來的兩次修正，主因都是央行管制房市所致。

一次在前總裁彭淮南任內，實施數波選擇性信用管制，直到2015年中古屋、預售屋房價同步走跌後，於8月宣布陸續鬆綁管制。如今回頭去看，當時是房價相對低點，把握機會的民眾能用不錯的價格買到房子。

時隔多年後，楊金龍總裁從2021年祭出7波選擇性信用管制，在經濟強勁成長、股市創高峰的時刻，硬是劈開一道「人道走廊」，房價也從飆漲轉為盤整，部分地區甚至出現修正。

何世昌表示，央行打房可開出買房人道走廊，但選擇性信用管制畢竟不會永久，在達成目標後就會功成身退，不用奢想會把房價打到骨折。歷史反覆上演，從來不變，而機會總是給準備好的人，不是給抱怨的人。

他表示，購屋族也不必太過擔心房市會快速反彈。央行若鬆綁選擇性管制措施，應會「緩慢且漸進式」鬆綁，不可能一下子就鬆手全放，加上房市交易週期長，景氣轉折過程通常比股市更久，從今年第3季至明年第3季，應該會處在波段相對谷底，之後隨政策鬆綁，房市價量會緩步復甦，購屋族仍有約一年的時間慢慢看房子，挑選自己理想的窩。