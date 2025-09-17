輝達效應發威 北投捷運特區擁三關鍵優勢成新興熱門區段

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
北投捷運生活圈周邊素地釋出稀少，具備「近捷運、機能完熟、品牌建商」的指標性建案，已成為市場關注標的。（圖:信義房屋提供）
全球 AI 龍頭NVIDIA 輝達亞太營運總部正式進駐北士科，不僅重塑北台灣科技產業地圖，更引爆周邊資產價值重估潮。緊鄰北士科的北投捷運站周邊，憑藉捷運樞紐、成熟生活圈與優質生活環境三大優勢，吸引北市換屋族群與置產族群的新興熱門區段。

北投捷運生活圈周邊公園綠帶環繞，步行範圍涵蓋薇閣小學、幼華高中等優質學區，以及鄰近榮總、振興醫院等頂尖醫療資源，完美結合靜謐居住環境與高規格生活機能。

信義代銷分析，北投捷運站周邊素地釋出稀少，隨北士科科技廊帶發展日趨成熟，具備「近捷運、機能完熟、品牌建商」的指標性建案，已成為市場高度關注標的。

尤其品牌建商聚焦精質生活，打造稀有典藏建築，延續其一貫「不做比較級，只做收藏級」的品牌理念，強調建築應經得起時間考驗。加上規劃挑高 3.5 米住宅高度、配上歐美進口高級建材，滿足不同客層需求，著重居住隱私與空間質感細節，鎖定追求靜謐精緻生活體驗的客層 。

信義代銷表示，捷運核心地段、品牌建商與優質產品互相加持，可望為北投捷運特區段注入嶄新的精質住宅典範，後續發展備受矚目。

【揚昇雅韻】

投資興建｜揚昇集團 睦昇建設

鑑賞專線｜02-2892-1688

接待中心｜台北市北投區大業路452巷31-1號一樓(全家便利商店旁)

北投捷運生活圈周邊公園綠帶環繞，步行範圍涵蓋薇閣小學、幼華高中等優質學區，結合靜謐居住環境與高規格的生活機能。（圖:信義房屋提供）
