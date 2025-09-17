老屋潮襲全國 第2季平均屋齡出爐 最老前三名沒台北市

「老屋潮」襲捲全國。住商機構觀察內政部數據，今年第2季全國房屋稅籍住宅平均屋齡達34.1年，為自2009年第1季有統計以來歷史新高。

其中平均屋齡最高前三名為澎湖、雲林及嘉義縣，平均屋齡均破40年。至於台北市則以39.1年、居全國第四。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，國內住宅老化問題日益嚴重，隨著各縣市開發逐漸飽和，尤其都會區蛋黃土地取得不易，因此即使政府登高疾呼進入「大都更時代」，惟改建速度仍不及市場需求，致使全國出現老屋潮。

其中又以土地取得成本較高、住戶意見整合最困難的台北市問題最嚴重，全國住宅高齡化現象難解。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨觀察，此波老屋浪潮除北市之外，其實相對集中於六大都會區以外的縣市。

惟徐佳馨指出，此類區域由於少有重大建設議題，加上人口持續外移與老化，若未來改建機制未能加速，且政府推動都更政策未兼顧都會區以外縣市，長遠下來，勢必犧牲這些老屋民眾的居住品質與安全。