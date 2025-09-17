台灣人鬧房貸荒 外籍富豪捧上億現金買豪宅

台灣房屋彙整最新實價揭露，北市中正區豪宅「新光人壽總統傑仕堡」，今年6月有中樓層交易，總價約1.1億元、每坪成交均價151.1萬元；資料顯示，購入這戶的買方，為加拿大籍人士，且採無貸款全現金方式購入。

台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，「新光人壽總統傑仕堡」基地達上千坪，是北市中正區少數的大型基地新建案，坪數規劃落在57~71坪之間，社區位於重慶南路三段，近捷運古亭站，附近有建國中學和台北植物園，生活便利、文教氣息濃厚。

李毅甫指出，「新光人壽總統傑仕堡」買方不乏低調企業主、醫師、政壇人士等，該社區最高每坪成交單價出現在2022年的中高樓層戶，總價約1.04億元、每坪成交單價166萬元，而這次成交的戶別，每坪成交單價151.1萬元，與去年成交的同樓層戶別行情差不多，符合市場認知。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，外國人來台購買不動產，必須符合「平等互惠」原則，也就是看對方國家是否也允許台灣人在當地置產。

此外，張旭嵐指出，多數外籍買家與台灣有地緣或親屬關係，購屋以自住需求為主，加上近年台灣受惠AI產業蓬勃發展，經濟表現強勢，也有助於吸引海外資金來台投資。