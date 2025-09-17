搶400億黑金商機 7-ELEVEN 拚永續、全家攻單品

根據財政部統計，台灣咖啡服務產業銷售額已突破400億元大關，國際咖啡組織（ICO）調查亦顯示，台灣人一年咖啡飲用超過28億杯，咖啡早已成為日常生活的重要一環。看準這股「黑金」商機，超商雙雄統一超（2912）與全家在10月1日國際咖啡日到來前夕推出活動，藉由新品、優惠與跨界合作搶攻市場。

7-ELEVEN今年以「從這杯開始，與世界共好」為主題，延續CITY CAFE與CITY PRIMA的永續理念，透過咖啡渣循環再生計畫、專業咖啡職人分享及限時優惠，邀請消費者在日常生活中實踐環保。

CITY CAFE延續「探索城市 續寫故事」計畫，與B型企業阿原肥皂、馳綠國際合作，將近一噸回收咖啡渣製成手工咖啡皂與生活單品，讓消費者手中的咖啡能以另一種形式回到生活。自9月17日至10月14日推出「CITY CAFE國際咖啡城市永續集點GO」活動，購買大杯以上咖啡即可累點，集滿即可加價購或兌換限定永續商品。

拓點已逾7,000家門市的CITY PRIMA精品咖啡，持續以「咖啡大師推薦」、「精選產地溯源」，打造「人人都能輕鬆享受精品咖啡」日常生活。響應國際咖啡日到來，今年特別邀請三位專業咖啡職人領銜演繹，以「大師談咖啡」為主題推出限定主題杯套，自9月26日至10月1日推出CITY PRIMA大杯精品美式、精品拿鐵指定同品項買二送二活動。不可思議咖啡則於9月26日至10月1日推出大杯冠軍美式一送一、大杯冠軍拿鐵買二送一活動。

全家便利商店旗下Let's Café則聚焦在單品咖啡的深耕，17日宣佈第10款單品咖啡「瓜地馬拉安提瓜」登場，其為與台糖策略合作導入之單品咖啡豆，該產區坐落瓜地馬拉火山環抱的高海拔山谷地形，土壤富含礦物質，孕育出酸質平衡、香氣優雅的咖啡風味，並透過UCC獨家雙群烘豆工法，淬煉出焦糖與可可醇厚香氣，並將隨著溫度變化展現前中後段的多層次風味，帶給咖啡饕客世界級的咖啡享受。

此次全家與台糖策略合作，導入瓜地馬拉高地小農咖啡豆，不僅推出新品，也延續「一杯咖啡、一份祝福」理念，支持偏鄉教育與農民生計，並因此榮獲2025年台灣永續行動獎。消費者可在全台4,400家門市輕鬆品嚐，讓每一杯咖啡同時承載公益價值。