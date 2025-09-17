經濟日報創舉！Podcast音頻節目「聽經濟」 入圍全球華文永續報導獎

快訊

經濟日報／ 經濟日報 新媒體中心林語柔／台北即時報導
經濟日報林安妮（右起）、陳煜、林語柔入圍《全球華文永續報導獎》。記者林澔一／攝影
經濟日報林安妮（右起）、陳煜、林語柔入圍《全球華文永續報導獎》。記者林澔一／攝影

第九屆《全球華文永續報導獎》9月8日公布入圍名單，經濟日報獲得音頻類獎項入圍肯定，由深度內容中心主任林安妮、新媒體中心產品編輯林語柔、攝影記者陳煜共同製作作品「ESG永續報告書，你看懂了嗎」（https://www.newsaward.org/account/work_view?id=5720），獲得專業組音頻類入圍，這是經濟日報首次以音頻獎節目入圍。

經濟日報為台灣財經新聞媒體的領導品牌，自1967年創刊以來，見證經濟成長的軌跡、輝煌，為工商企業界發聲。Podcast播客節目「聽經濟」（https://ednpodcast.firstory.io/episodes）2021年成立以來，累積百萬下載次數，做了許多大大小小的嘗試，初試啼聲在音頻節目上有所表現，也是數位時代洪流下不斷精進，力拚成長的財經數位聲音品牌。

經濟日報入圍作品「ESG永續報告書，你看懂了嗎」，內容講述今年起，台灣全體上市櫃公司都必須製作永續報告書，這對台灣ESG發展史來說，無疑又是推進了關鍵一哩路。但是對於一般大眾來說，今年起市面上將有高達1,800多本的永續報告書，到底怎樣看出誰才是具有真正的永續含金量？哪些話術，可以一眼被識破。

林安妮提到，永續報告書在台灣實踐了十年，但是有多人真正看得懂？一本報告書裡面，是否夾雜避重就輕的資訊，或者根本就是漂綠，又有多少雙慧眼能看穿？節目中找來專家導讀一本永續報告書到底怎麼讀，哪些資訊該揭露而未揭露、有漂綠之嫌。林安妮表示，以白話文說困難的事，很感謝評審的認同，謝謝華文永續報導獎，也謝謝經濟日報的栽培。

第九屆《全球華文永續報導獎》號召全球新聞人才，以聯合國永續發展目標為題、結合建設性新聞學方法，挖掘深層議題、提出創新解方。今年共徵得來自臺灣、香港、馬來西亞、中國大陸、緬甸等地72家媒體與機構、33所學校投稿，計有909件作品參賽，再度刷新歷屆紀錄。歷經嚴謹評審程序，共有 123件作品脫穎而出。

主辦單位TVBS信望愛永續基金會董事詹怡宜表示，今年徵件規模持續攀升，顯示永續報導已成為新聞工作者與青年學子的重要議題。入圍作品展現多元關注，從氣候行動、能源轉型、海洋保育，到醫療公平、勞動困境、數位韌性、文化保存、教育正義、與性別議題，都能看到不同世代新聞人的深耕與行動力。

評審團指出，專業組聚焦深度與廣度兼具的敘事，許多參賽作品不僅具備嚴謹的調查架構，更兼顧新聞倫理與多元觀點。評審團也對本屆整體趨勢給予肯定觀察：AI技術與資料視覺化工具被有效整合應用，新聞工作者運用科技補足視覺或資訊限制，帶來更具吸引力的表現形式。而記者的角色，也從單純紀錄者，轉為公共對話的引導者，將報導視為社會改革的催化器，回應SDGs中「和平、正義與健全制度」的價值核心。另外在多元觀點的湧現，原民、性少數、移工、身障者等弱勢議題持續被關注，同時也出現更多跨文化、跨國視角，拓展新聞邊界。

本獎項由TVBS信望愛永續基金會主辦，聯合報系永續工作室與世新大學協辦，為亞洲唯一專注於永續發展與建設性新聞的華文新聞獎，自2017年創辦以來，逐年擴大規模與影響力，至今已成為華文新聞界的重要指標。今年賽制仍區分「專業組」與「學生組」，並涵蓋平面、影片、融媒體與音頻等四類型，期望鼓勵媒體多元形式創作，共同回應聯合國SDGs 17項永續發展目標。第九屆《全球華文永續報導獎》頒獎典禮將於10月19日（週日）下午舉行，屆時將揭曉各類組首獎、優等與社會價值獎得主，並邀請入圍者共襄盛舉，為華文世界的永續新聞寫下新篇章。

完整入圍名單詳見：

※第九屆《全球華文永續報導獎》入圍名單：https://reurl.cc/9ny9Kd

ESG 聯合國 世新大學

