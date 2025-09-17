全家瞄準「質飲」市場 第十款單品咖啡「瓜地馬拉安提瓜」重磅上市

全家（5903）17日正式宣布第十款單品咖啡「瓜地馬拉安提瓜」上市，這是與台糖策略合作導入的全新產區咖啡豆。根據財政部統計，台灣咖啡服務產業銷售額已突破400億元大關；國際咖啡組織（ICO）調查亦顯示，台灣人每年咖啡飲用量已超過28億杯。全家自2017年首創便利商店單一產區、單一豆種單品咖啡以來，不斷帶動市場風潮，逐步擴大黑金版圖。

新推出的「瓜地馬拉安提瓜」產自火山環抱的高海拔山谷地形，土壤富含礦物質，孕育出酸質平衡、香氣優雅的咖啡風味，並透過UCC獨家雙群烘豆工法，淬煉出焦糖與可可醇厚香氣，並將隨著溫度變化展現前中後段的多層次風味，帶給咖啡饕客世界級的咖啡享受。

迎接瓜地馬拉安提瓜單品咖啡上市，即日起推出Let’s Café單品咖啡全品項第二杯半價、APP隨買跨店取購買多杯67折起折扣等優惠，更於「全家」APP抽獎趣中推出Let’s Café抽獎活動，有機會將最新iPhone 17好禮帶回家。

根據2025東方線上調查指出，截至2024年全台13至64歲民眾中，咖啡飲用率已達74.8%，其中偏好飲用現煮咖啡比例更達近6成，顯示台灣咖啡市場朝向重視品質、風味的「質飲」趨勢。

全家總經理薛東都表示，Let’s Café自2017年起，率通路之先推出100%單一產區、單一豆種的單品咖啡，並透過日本最大咖啡品牌UCC專業烘豆技術，持續搶佔重視風味與品質的咖啡愛好者心佔率，業績穩定佔整體咖啡業績一成。

全家因應咖啡消費者口味偏好，持續推出不同單一產區咖啡豆，繼前年與台糖合作宏都拉斯高地小農單品豆，此次再度攜手合作推出瓜地馬拉安提瓜單品咖啡，更為Let’s Café第十款單品咖啡，不僅將提供消費者層次豐富的品飲體驗，同時也透過通路力量支持台糖推動的外交公益行動，扶植瓜地馬拉高地小農生計與教育建設，持續創造正向影響，別具意義。

台糖商品行銷事業部執行長陳黎珍指出，瓜地馬拉是我國中美洲重要的友邦，台糖秉持「一杯咖啡、一份祝福、一個希望」理念，採購當地高品質咖啡豆，幫助瓜國偏鄉小農並回饋教育發展，此專案更獲頒2025年台灣永續行動獎，展現其公益與永續價值。此次台糖攜手全家便利商店，讓瓜地馬拉安提瓜咖啡不僅飄香全台4,400家店舖，更因這個有故事的咖啡，共築友邦小農與學童的無限未來。