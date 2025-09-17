老屋潮來了！全台平均屋齡又創高、這縣市44年最老

全台面臨老屋潮，住商機構觀察內政部數據，今年第二季全台房屋稅籍住宅平均屋齡達34.1年，為統計以來新高；其中平均屋齡最高為澎湖，達44年，其次為雲林及嘉義縣，均破40年，台北市以39.1年排名全台第四。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，隨著改建速度不及屋齡增長趨勢，此波老屋潮將是未來房市最不容忽視的挑戰。

據內政部統計，全台平均屋齡達34.1年，為歷史統計以來最高，且屋齡30年以上住宅數達554萬宅，占比近六成。其中，北市平均屋齡達39.1年，為歷年之最，且屋齡30年以上住宅達67萬宅，老屋比例達到73%，占比是全台冠軍。

賴志昶指出，全台住宅老化問題日益嚴重，雖然不管政府登高疾呼進入「大都更時代」，但改建速度仍不及市場需求，其中又以土地取得成本較高、住戶意見整合最困難的台北市，住宅高齡化現象最是難解。

另據統計，雖說台北老屋占比為全台最高，但平均屋齡最高的前三名縣市，卻是由澎湖、雲林及嘉義縣拿下，上述縣市第二季平均屋齡分別達44.1、40.9及40.7年，為全台唯三平均屋齡破40年縣市。

賴志昶分析，中南部與外島部分縣市自住比例高，換屋誘因有限，且年輕人口外移嚴重，更減少建商進駐的意願，長期影響之下，老屋量體快速累積。