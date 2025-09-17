快訊

打不倒的電影魂！美國巨星勞勃瑞福與日舞影展

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領

老屋潮來了！全台平均屋齡又創高、這縣市44年最老

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
全台2025Q2房屋稅籍住宅平均屋齡統計。表／住商機構提供
全台2025Q2房屋稅籍住宅平均屋齡統計。表／住商機構提供

全台面臨老屋潮，住商機構觀察內政部數據，今年第二季全台房屋稅籍住宅平均屋齡達34.1年，為統計以來新高；其中平均屋齡最高為澎湖，達44年，其次為雲林及嘉義縣，均破40年，台北市以39.1年排名全台第四。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，隨著改建速度不及屋齡增長趨勢，此波老屋潮將是未來房市最不容忽視的挑戰。

據內政部統計，全台平均屋齡達34.1年，為歷史統計以來最高，且屋齡30年以上住宅數達554萬宅，占比近六成。其中，北市平均屋齡達39.1年，為歷年之最，且屋齡30年以上住宅達67萬宅，老屋比例達到73%，占比是全台冠軍。

賴志昶指出，全台住宅老化問題日益嚴重，雖然不管政府登高疾呼進入「大都更時代」，但改建速度仍不及市場需求，其中又以土地取得成本較高、住戶意見整合最困難的台北市，住宅高齡化現象最是難解。

另據統計，雖說台北老屋占比為全台最高，但平均屋齡最高的前三名縣市，卻是由澎湖、雲林及嘉義縣拿下，上述縣市第二季平均屋齡分別達44.1、40.9及40.7年，為全台唯三平均屋齡破40年縣市。

賴志昶分析，中南部與外島部分縣市自住比例高，換屋誘因有限，且年輕人口外移嚴重，更減少建商進駐的意願，長期影響之下，老屋量體快速累積。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨觀察，此波老屋浪潮除北市之外，相對集中於七大都會區以外的縣市，此類區域由於少有重大建設議題，加上人口持續外移與老化，若未來改建機制未能加速，且政府推動都更政策未兼顧都會區以外縣市，長遠下來，勢必犧牲這些老屋民眾的居住品質與安全。

房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

老屋 老化

延伸閱讀

申請租補房東還頻出招 青年隱忍換安居盼內政部解決

文旦雙雄槓上？黃偉哲要雲林不要影響台南文旦 雲林這樣回應

配合國家防災日 澎湖校園地震避難演練

緊來！雲林口湖中秋免費烤肉 限量300組每組市價逾1500元

相關新聞

搶400億黑金商機 7-ELEVEN 拚永續、全家攻單品

根據財政部統計，台灣咖啡服務產業銷售額已突破400億元大關，國際咖啡組織（ICO）調查亦顯示，台灣人一年咖啡飲用超過28...

老屋潮來了！全台平均屋齡又創高、這縣市44年最老

全台面臨老屋潮，住商機構觀察內政部數據，今年第二季全台房屋稅籍住宅平均屋齡達34.1年，為統計以來新高；其中平均屋齡最高...

台船董事長積極爭取各種無人船軍用、商用訂單成營收、獲利成長新動能

台船（2208）董事長陳政宏17日舉行上任後首度記者會，台船商船明年開始進入交船階段，台船自主研發的無人船「奮進魔鬼魚」...

臺美共同主辦 IEMN 年會開幕 彭啓明盼AI與數位循環新解方

環境部資源循環署與美國環保署共同於台北時間16日晚間在巴西聖保羅舉行國際電子廢棄物管理網絡（IEMN）年會開幕式，吸引來...

溪北轉運站要來了！就在新莊北側知識園區旁 最快明年10月動工

新北市府推動溪北轉運站BOT案，將打造商務旅館、百貨商場進駐的複合型國道客運轉運站，歷經一次流標，市府再度公告招商，日前...

漢翔攜手雷虎合作研發中大型無人直升機 「T-400」有多強？

漢翔（2637）與雷虎科技正式聯手，共同投入新世代中大型無人直升機「T-400」的研發，持續深化台灣無人機產業發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。