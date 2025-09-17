台船董事長積極爭取各種無人船軍用、商用訂單成營收、獲利成長新動能

台船（2208）董事長陳政宏17日舉行上任後首度記者會，台船商船明年開始進入交船階段，台船自主研發的無人船「奮進魔鬼魚」是三體船，不只是明天國防展展出的重點，可以搭載各種魚雷產品，長期還不只是軍用也要全力發展商用，積極爭取各種商用及無人船訂單，成推升台船營收、獲利成長新動能。

陳政宏分享，台船目前手中已經有萬海、中航兩家國內知名船廠的船舶訂單，商船的接單已經滿到2030年，未來會持續爭取全球商船訂單；另外，國內無人船訂單最少達1320艘，推估總金額到800億元，無人船的預算已經通過，國防部就會開始進行說明會，台船會盡力爭取訂單。

總經理為蔡坤宗表示，台船商船、國艦國造等訂單相當滿，目前手中還有1300億元訂單等待執行，訂單能見度到2030年第2季，每一年都能維持營收300-350億元的規模，持續瞄準非紅應鏈商機。

台船在無人船布局的部分，副總經理周志明分析，目前已經備妥1條生產線，平均7到10天交1艘無人船，未來會依拿到合約數量，找供應鏈一起來增加產線完成交船任務，尤其，無人船的部分，不會使用到現有商船的船舶就能進行，成為台船全新營收、獲利動能，台船未來會積極爭取訂單。

周志明進一步指出，烏克蘭用一艘無人船去撞軍艦順利達成任務，無人船開始受到全球重視，目前觀察烏克蘭使用的無人船都是單體船，因為黑海的海象跟台灣海峽不同，台灣海峽海的海象最好採用三體無人船較適合，各種風浪中都穩定行走，可以搭載魚雷前往，順利完成預計執行的軍事任務。

另外，少子化世代來臨，未來還需要各種商用無人船，這個部分成為台船長期營運發展最大潛力；台船的無人船已經拿到各種商用領域認證，台船技術則是領先國內所有廠商。

陳政宏分析，台船自主研發的無人船「奮進魔鬼魚」號（Endeavor Manta），也發表野戰操控台、戰術演練，目前已經在研發可以延伸推出各種防災、救災的無人船系列，未來會積極爭取國內外訂單。

台灣為四面環海，發展國產化的無人載具不僅是強化國防自主的重要策略，台船自主研發的無人船「奮進魔鬼魚」號（Endeavor Manta），專為在台灣海峽充滿挑戰且瞬息萬變的環境中有效運作而設計，是一艘具備開創性的水面無人船（USV）。

奮進魔鬼魚於今年9月5日獲得原則性設計認可（Approval in Principle, AIP），其複雜精密的遠端控制系統為本次認證的核心，取得認證亦代表初步設計與施工能夠符合美國驗船協會所設定的安全標準，是一個重要的里程碑，說明台灣自主研發船舶能力的顯著躍進，台船無人船可執行多種關鍵任務能力，包括人道救援、水域執法、設施巡檢，數據收集、工作戒護、貨物運輸以及環境監測等。