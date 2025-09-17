快訊

臺美共同主辦 IEMN 年會開幕 彭啓明盼AI與數位循環新解方

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部資源循環署與美國環保署共同於台北時間16日晚間在巴西聖保羅舉行國際電子廢棄物管理網絡（IEMN）年會開幕式。圖／環境部
環境部資源循環署與美國環保署共同於台北時間16日晚間在巴西聖保羅舉行國際電子廢棄物管理網絡（IEMN）年會開幕式，吸引來自哥倫比亞、阿根廷、智利、厄瓜多、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南、美國及巴西等逾 70 名代表參與。

環境部部長彭啓明透過錄影致詞指出，面對氣候變遷與資源有限的挑戰，全球必須積極尋求創新解決方案。今年年會以「探索數位科技與 AI 應用於電子廢棄物管理的潛力」為主題，臺灣也藉此分享產品數位護照推動成果，以及人工智慧在廢棄物分類的應用經驗，展現臺灣在循環經濟轉型的具體作為。

彭啓明強調，透過數位與 AI 科技的導入，不僅能提升資源回收效率，更能加速各國邁向綠色成長與淨零轉型。資源循環署代表亦在現場與各國交流，盼與國際夥伴攜手打造更具韌性與永續的電子廢棄物管理模式。

IEMN 自 2011 年由臺美共同推動至今，已成為全球推動電子廢棄物妥善處理的重要平台，未來也將持續串聯國際夥伴，為全球永續發展貢獻關鍵力量。

