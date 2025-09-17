日台交流協會來訪 賴總統盼加速洽簽 EPA

賴清德總統16日接見「日本台灣交流協會會長隅修三」乙行，盼持續深化雙方各項交流合作，包括經濟安全、科技創新、文化觀光、青年交流等各層面，或是加速洽簽台日「經濟夥伴協定」（EPA），為印太地區的和平與繁榮做出更多貢獻。

賴總統致詞時提到，肯定隅以老子《道德經》中的「上善若水」作為人生座右銘，並將以此精神帶領「日本台灣交流協會」加深各領域的台日友情。他認為，如果世界各國領導人也能秉持「上善若水」精神來處理和周邊國家的關係，相信世界和平自然水到渠成。

賴總統表示，台日之間兩國人民都秉持善意、像家人一樣相互扶持關懷，加上「日本台灣交流協會」與「台灣日本關係協會」長期扮演雙方交流的重要角色，一起克服各種困難與限制，讓台日情誼成為世界各國雙邊關係的典範。

賴總統說，隅長年活躍於日本工商界並擔任許多重要職位，擁有豐富的經驗及遠見，相信在隅卓越領導下，台日關係必定能有更好的發展，也希望持續深化各項交流與合作，再創新局。

他指出，無論是經濟安全、科技創新、文化觀光、青年交流等各層面或是加速洽簽台日「經濟夥伴協定」（EPA），都希望能和隅會長攜手並進，為印太地區的和平與繁榮做出更多貢獻。

賴總統也再次感謝日本政府，多次公開重申台海和平穩定對國際社會的重要性，反對任何片面以武力改變現狀的意圖，並長期支持台灣有意義參與「國際民航組織」（ICAO）及「世界衛生組織」（WHO）等國際組織。

副總統蕭美琴致詞時表示，隅修三甫就任「日本台灣交流協會」會長，在日本產業界深具影響力，台日多年來在經濟、貿易、科技、教育、文化以及防災等各領域都有非常深入的交流合作，也感謝該協會多年來持續扮演台日各項交流及人民情感的重要橋樑。

蕭美琴提到，台灣對日本好感的民意始終居高不下，有相當高的民調結果顯示，台灣民眾對日本感覺親近，最喜愛旅遊的地方也是日本。

她也說，在面臨地震、風災等各種天然災害或是疫情期間，台灣深刻感受日本的幫忙；當日本有需要時，台灣人民也在第一時間慷慨伸出援手，彼此患難見真情的友好關係，在世界錯綜複雜的戰略環境中難得一見。

蕭美琴指出，當前台日面臨許多共同挑戰，包括世界貿易秩序重整、威權主義擴張及地緣政治等，都讓台日處於動盪的國際環境中，但相信台灣人民和日本人民同樣希望能為印太地區的和平、穩定與繁榮做出貢獻。期待台日持續推動在各領域的合作，進一步深化夥伴關係。

隅修三致詞時談到，他今年6月正式就任日本台灣交流協會會長前，即與台灣有許多商務交流，期盼未來可以在各種不同領域促進台日發展。

隅修三表示，台日共同面臨極為不穩定的國際環境，包括企圖以武力或威嚇方式片面改變現狀的國家，以及國際貿易發展受到極大衝擊等。日本與台灣以共享的普世價值為基礎攜手發展至今，兩國均重視協調與調和的精神，期盼此信念能推廣至世界其他地方。

隅修三指出，台日有許多相似的困難與課題，像是國際貿易互動緊密複雜，也同時面臨少子化、高齡化、勞動力不足、年金福利、社會發展，以及如何建構完備醫療制度等問題。

他說，兩國也經常面臨颱風、地震等天災，如何建立健全的防災體系、因應地球暖化和能源供給等議題，期盼未來就各項挑戰加強合作，相互集思廣益，共同尋求解決之道。

隅修三表示，根據該會最新「台灣民眾對日本觀感民意調查」結果顯示，76%台灣人民最喜愛的國家是日本，赴日觀光旅遊人次也突破六百萬人次，顯示台日情誼深厚且基礎穩固，相信定能持續深化雙邊關係，並承諾在其會長任期中，會全力推動台日關係更上一層樓。