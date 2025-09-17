溪北轉運站要來了！就在新莊北側知識園區旁 最快明年10月動工

新北市府推動溪北轉運站BOT案，將打造商務旅館、百貨商場進駐的複合型國道客運轉運站，歷經一次流標，市府再度公告招商，日前截標，確定有業者投標。新北市交通局表示，預定10月中旬辦理甄審會議、年底簽約，後續廠商將辦理都市設計審議與建照申請，以明年10月底或11月初動工為目標。

新莊北側知識產業園區周邊發展快速，轉運與商業需求大增，加上新北市大漢溪以北地區長期缺乏國道轉運站，民眾搭乘不變，交通局在捷運新北產業園區站旁，規畫以BOT民間促參模式打造溪北客運轉運站，移轉37條非通勤型中長途國道客運路線。

交通局表示，現址A、B兩基地規畫24席大客車月台及候車設施，以及7百多格汽車停車位、上千格機車停車位的大型停車場，案件也將打造商務旅館及百貨零售商場，預計引入民間投資金額約60億元，強化溪北交通運轉及區域生活機能。

由於基地臨近五工路、新北大道，尖峰常塞，地方憂交通衝擊，交通局也已規畫行車路線改為福慧路進、五工路出降低衝擊，為避免行人與車輛交織，也將打造立體行人空橋系統，除連接捷運站，新北大道思源路聯通空橋，另有規畫空橋連接周邊開發案。

全案7月第一次公告招商截止，當時雖有1名業者投標，但該業者缺少不可補件資料，全案最後流標，市府經過重新公告後，全案上周截標，確定有業者投標，全案露出曙光。

新北市交通局簡任技正吳政諺指出，預定10月中旬辦理甄審會議、年底簽約，後續廠商要辦理都市設計審議與建照申請，預定以明年10月底或11月初動工為目標。

不過藍營地方議員卻有意見，新北市議員陳明義直言「會變成災難」，他指出，這邊是環狀線、機捷交會處的停車場用地，重點應該放在停車位，而不是百貨公司或旅館，且國道客運引入此處，會造成地方交通大亂，他將繼續在議會質詢，希望市府能審慎相關量體的平衡規畫。

民進黨市議員李宇翔對此案抱持樂觀態度，他強調，此案從朱立倫時代到侯友宜任期快要結束了，終於有業者投標，就像淡江大橋合龍一樣，可促進地方繁榮、交通便利，是美事一樁，他認為，台北京站就位於交通最擁塞之處，透過站體設計解決交通壅塞，溪北轉運站同樣也可以，盼案子加速進行。