經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
漢翔攜手雷虎合作研發中大型無人直升機T-400 (雷虎提供)
漢翔攜手雷虎合作研發中大型無人直升機T-400 (雷虎提供)

漢翔（2637）與雷虎科技正式聯手，共同投入新世代中大型無人直升機「T-400」的研發，持續深化台灣無人機產業發展。

雷虎的「T-400」為主旋翼直徑4米的T-400中大型無人直升機，可應用於國防偵蒐、長距離物資運送、遠洋漁業探勘、離岸風機巡檢等，滿足國防與民生需求。

「T-400」的研發已如火如荼進行中，雷虎主導設計、製造及組裝，漢翔則針對研發過程的機身結構分析、減震、散熱等關鍵議題提供及時協助，確保產品的高效能與高可靠度。雙方共同聚焦設計優化、性能提升及全功能開發，使這款產品性能對標歐美同類型中大型無人直升機。

漢翔深耕航空製造多年，在研發、產製、測試與系統整合上累積了深厚的經驗值；雷虎則擁有無人機設計與測試能力，近年積極投入研發中大型無人載具，已有相當成果。雙方同為台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）的一份子，此次合作將兩家公司優勢緊密結合、能量加乘，強化台灣在無人機供應鏈的自主性，從研發到量產都深植台灣，打造具備「韌性」的無人機產業。

目前合作已進行至原型機階段，漢翔以核心能力全面投入，協助雷虎加速開發時程，並預先規劃自主量產體系，確保未來產品品質與供應鏈穩定，搶攻未來市場商機。

漢翔 無人機

相關新聞

因應第三航廈需求 桃園機場公司甄選77職缺 起薪最高逾8萬元

桃園機場公司因應北登機廊廳與第三航廈營運需求，今年將公開甄選77名新進從業人員，其中包含25名無需工作經驗的職缺，涵蓋工...

臺美共同主辦 IEMN 年會開幕 彭啓明盼AI與數位循環新解方

環境部資源循環署與美國環保署共同於台北時間16日晚間在巴西聖保羅舉行國際電子廢棄物管理網絡（IEMN）年會開幕式，吸引來...

溪北轉運站要來了！就在新莊北側知識園區旁 最快明年10月動工

新北市府推動溪北轉運站BOT案，將打造商務旅館、百貨商場進駐的複合型國道客運轉運站，歷經一次流標，市府再度公告招商，日前...

漢翔攜手雷虎合作研發中大型無人直升機 「T-400」有多強？

漢翔（2637）與雷虎科技正式聯手，共同投入新世代中大型無人直升機「T-400」的研發，持續深化台灣無人機產業發展。

趁「荒」而入？房貸荒國人縮手 這國富豪捧億元現金買豪宅

最新實價揭露，中正區豪宅「新光人壽總統傑仕堡」，今年6月有中樓層交易，總價約1.1億元、單價151.1萬元，資料顯示，購...

漢翔與雷虎合作研發 T-400 無人直升機瞄準國防民用市場

漢翔航空（2634）與雷虎科技（8033）正式攜手，17日宣布共同合作發展中大型無人直升機。雙方將結合漢翔的航太能量優勢...

