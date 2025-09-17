漢翔攜手雷虎合作研發中大型無人直升機 「T-400」有多強？

漢翔（2637）與雷虎科技正式聯手，共同投入新世代中大型無人直升機「T-400」的研發，持續深化台灣無人機產業發展。

雷虎的「T-400」為主旋翼直徑4米的T-400中大型無人直升機，可應用於國防偵蒐、長距離物資運送、遠洋漁業探勘、離岸風機巡檢等，滿足國防與民生需求。

「T-400」的研發已如火如荼進行中，雷虎主導設計、製造及組裝，漢翔則針對研發過程的機身結構分析、減震、散熱等關鍵議題提供及時協助，確保產品的高效能與高可靠度。雙方共同聚焦設計優化、性能提升及全功能開發，使這款產品性能對標歐美同類型中大型無人直升機。

漢翔深耕航空製造多年，在研發、產製、測試與系統整合上累積了深厚的經驗值；雷虎則擁有無人機設計與測試能力，近年積極投入研發中大型無人載具，已有相當成果。雙方同為台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）的一份子，此次合作將兩家公司優勢緊密結合、能量加乘，強化台灣在無人機供應鏈的自主性，從研發到量產都深植台灣，打造具備「韌性」的無人機產業。

目前合作已進行至原型機階段，漢翔以核心能力全面投入，協助雷虎加速開發時程，並預先規劃自主量產體系，確保未來產品品質與供應鏈穩定，搶攻未來市場商機。