趁「荒」而入？房貸荒國人縮手 這國富豪捧億元現金買豪宅

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
近年外籍人士來台買豪宅案例 資料來源／台灣房屋提供
最新實價揭露，中正區豪宅新光人壽總統傑仕堡」，今年6月有中樓層交易，總價約1.1億元、單價151.1萬元，資料顯示，購入這戶的買方，為加拿大籍人士，且採無貸款方式購入。

台灣房屋觀察去年至今年外籍人士在台買億元豪宅的案例，包括大直重劃區「輕井澤」、信義計畫區「信義首席公館」和「冠德信義」、天母「御上天母」、大安森林公園第一排「One Park Taipei元利信義聯勤」等，其中不乏外籍富豪一次買下同樓層兩戶的案例，凸顯台灣豪宅市場對於國際資金的吸引力。

台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，「新光人壽總統傑仕堡」基地達上千坪，是中正區少數的大型基地新建案，坪數規劃落在57~71坪之間，社區位於重慶南路三段，近捷運古亭站，附近有建國中學和台北植物園，生活便利、文教氣息濃厚，買方不乏低調企業主、醫師、政壇人士等。

社區最高單價出現在2022年的中高樓層戶，總價約1.04億元、單價166萬元，這次成交的戶別，單價151.1萬元，與去年成交的同樓層戶別行情差不多，符合市場行情。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，外國人來台購買不動產，必須符合「平等互惠」原則，也就是看對方國家是否也允許台灣人在當地置產。

此外，多數外籍買家與台灣有地緣或親屬關係，購屋以自住需求為主，加上近年台灣受惠AI產業蓬勃發展，經濟表現強勢，也有助於吸引海外資金來台投資。

根據內政部統計月報資料，外國人在台購置不動產的建物筆數，2023年全台有1042筆，2024年成長至1139筆，增幅9.3%。

2025年1~7月目前全台有514筆，其中台北有148筆最多，其次是新北109筆，顯示雙北市仍為外籍人士購屋的首選地區。

第一建經研究中心副理張菱育分析，外籍人士偏好選擇具備地段優勢、管理嚴謹、社區隱私性高的豪宅產品，不僅看重台北核心區的稀有性，也考量未來資產保值性。

雖然外國人購屋仍受限於貸款條件與資格審核，但對於具備雄厚資金的高資產族群而言，台灣豪宅的單價與亞洲一線城市相比仍有吸引力，加上教育、醫療與生活機能完善，未來仍將是外籍富豪布局資產的重要選項之一。

近三年外國人取得國內建物筆數 資料來源／台灣房屋提供
新光人壽總統傑仕堡 圖／台灣房屋中正加盟店提供
