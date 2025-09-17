王品加速展店 青花驕進駐府城、風城 高雄陶板屋移新址迎賓

王品（2727）加快展店腳步，積極在多地佈局，網友最愛的精品鍋物「青花驕」9月進駐新竹和台南，9月底消費者憑指定貼文到「台南新光新天地店」，選購話題饗宴「故宮聯名四人套餐」就享88折優惠。台灣最強平價小火鍋「石二鍋」17日於「台中忠明大全聯」亮相，即日起至9月21日憑瘋美食APP消費，點數最高回饋6%。深受家庭客歡迎的「陶板屋」，「高雄三民澄清店」移至新址將於9月24日重新與鄉親見面，9月24日-10月17日平日攜伴到店內用消費享第二客8折好康。

為讓更多消費者體驗到王品旗下餐廳的美味佳餚，展店標的除了既有的街邊店、大賣場美食街，也積極拓展至人流匯聚的百貨商場。「石二鍋」主打新鮮食材、明亮整潔的用餐環境和美味湯底，常是民眾不必傷腦筋的外食首選，本月繼12日首次進駐花蓮，今日也在台中忠明大全聯店與鍋友見面，即日起至9月21日憑瘋美食APP消費，點數最高回饋6%。

台南新光新天地店另推出門店限定新菜，「剝皮辣椒香酥餃」將炸至酥脆的剝皮辣椒餃搭配青花椒醬，使感官充斥香麻風暴。「椒香炸芝麻湯圓」以金黃外皮的芝麻流心炸湯圓，搭配青花椒微麻香氣，甜鹹交織值得一試。獨厚王品瘋美食和新光三越會員，加碼招待新品，即日起至10月31日，瘋美食會員憑券到店消費，即款待「剝皮辣椒香酥餃」一份，新光三越會員憑券消費，則贈送「椒香炸芝麻湯圓」，使會員倍感禮遇。竹北光明店開幕優惠倒數2周，9月底前瘋美食會員憑券前往消費，即贈綜合丸一份。

「陶板屋 高雄三民澄清店」從澄清路666號舊店移至708號，位於澄清路與文樂街口，經3個月裝潢煥新，9月24日將以嶄新面貌繼續服務在地鄉親，店裝為時尚柔和的輕奢風格，適合各種用餐需求，設有126個客席。9月24日-10月17日平日兩人同行到店內用消費，拍照打卡現享第2客8折優惠。「陶板屋 林口仁愛店」也將於9月30日重新登場，9月30日-10月17日平日攜伴內用消費，完成指定任務，享第二客8折優惠。