台灣空運併購跨境集運品牌 Shipgo 瞄準亞洲電商物流商機

台灣空運全球布局傳捷報!今年9月併購跨境集運品牌Shipgo（世購國際），正式將Shipgo納入集團版圖，台灣空運由傳統承攬業務成功延伸至消費者C端，加速拓展亞洲跨境電商物流版圖，將進一步推升台灣空運的營收、獲利表現。

台灣空運是國內知名的航空物流業者，也是台驊控股集團的成員之一，針對此次合作，台灣空運表示，Shipgo深耕美國、英國、日本、香港、澳洲、加拿大、歐洲及中國等八大海外集運據點，累積逾十萬名會員。台灣空運也因此成為全台擁有最多海外集運倉的承攬公司，能以更低成本、更高密度，快速回應跨境電商的龐大物流需求，是台灣跨境物流市場結構性的一大突破。

長期以來，國內貨運承攬業者多專注於B2B國際貨運，而中小電商與消費者的集運需求則由獨立平台分食。此次 Shipgo的加入，使台灣空運串聯「企業大宗貨+電商包裹+消費者末端」的完整物流鏈，打破過去B2B與B2C各自為政的局面，是三端串聯的「系統級整合」。這不僅提升市場服務覆蓋力，也讓台灣空運能以完整供應鏈優勢應對跨境電商快速成長的挑戰。

台灣空運進一步指出，Shipgo近年深耕美國、英國、日本、香港、澳洲、加拿大、歐洲及中國八大海外集運據點，累積逾十萬名會員。台灣空運也運也因此成為全台擁有最多海外集運倉的承攬公司，能以更低成本、更高密度，快速回應跨境電商的龐大物流需求。

Shipgo以AI智能客服、數位會員平台、包裹加值處理（整併、加固、拍照）、退貨逆物流及企業專案方案等服務見長，已在市場建立差異化定位。結合集團三十多年深耕國際承攬的專業與品牌信任，台灣空運預期跨境電商物流相關營收將迎來成長，並帶動整體毛利結構優化。

「Shipgo的加入，補齊了跨境電商物流最後一哩路的缺口，使台灣空運在國際市場更具差異化與整合力，為客戶提供真正的全鏈路解決方案。」台灣空運高層表示。