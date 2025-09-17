因應第三航廈需求 桃園機場公司甄選77職缺 起薪最高逾8萬元

桃園機場公司因應北登機廊廳與第三航廈營運需求，今年將公開甄選77名新進從業人員，其中包含25名無需工作經驗的職缺，涵蓋工程、運輸管理、行政管理及消防等4大類組，起薪最高達8萬240元，報名簡章預計9月中旬公告至官網。

桃園機場今年1至5月客運量達1975萬2647人次，日均量約13萬人次，6月起更突破2000萬人次，已恢復疫情前2019年同期96.5%的運量，而桃機第三航廈預計2027年完工啟用，今年底將率先啟用北登機廊廳8個登機門，可望紓解接駁候機室使用、提升機場營運效率。

機場公司說，此次徵才規畫工程類（土木、建築、資通、電機、機械）、運輸管理類（營運安全控制、航務、行銷等）、行政管理類（法務、稽核、採購、政風、人資、會計、財務、一般行政）等職務，共正取66名，招募起薪3萬9160元，最高達8萬240元，表現良好者每年薪資成長幅度約3%至5%。

機場公司指出，因應桃園機場部分消防救護人員退職，以及未來第三航廈、第三跑道人力需求，此次招募11名消防人力輪值班人力，專職協助航廈營運管理及緊急狀況處理。新進消防員報考資格為專科以上畢業不限定科系、無須相關工作經歷、全民英檢初級以上、具備自用小客車駕照；甄選分為體能測驗、筆試及面試3階段。