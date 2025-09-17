快訊

相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

雙颱接力！「米塔」明生成、「樺加沙」成颱機率達90% 對台具威脅

金價再創新高 鋁價走揚

編譯任中原季晶晶／綜合外電

國際金價16日盤中再刷新紀錄，今年來已漲約40%，漲幅為1979年以來同期最大。另外，全球鋁價從今年4月川普宣布關稅措施，加上供需吃緊，使行情一路震盪走高，倫敦金屬交易所（LME）3個月鋁期貨價格在16日漲到每公噸2,700.50美元。

紐約現貨金價16日一度上漲0.7%，攀抵每英兩3,703.07美元，改寫新高紀錄，因投資人押注美國聯準會（Fed）本周將降息，並權衡未來幾個月進一步寬鬆貨幣政策的空間。美元走弱也進一步提升黃金的吸引力。此外，川普政策的不確定性也助長避險需求。

根據道瓊市場數據，金價今年來已飆升40%左右，有望創下比新冠疫情最嚴重時期或2007-2009年經濟衰退期間更大的年度漲幅。

金價本輪漲勢始於近三年前，先有來自各國央行與中國大陸投資人的買盤支撐，今年又有西方投資人透過ETF助力。美國與實物黃金掛鉤的ETF，淨資產規模今年1月以來激增43%，3、4月資金流入量，占2014年來單月流入前三名中的兩名。盛寶銀行指出，9月初避險基金已將近半數大宗商品持倉配置在黃金上。

鋁價近期也漲勢凌厲，分析師警告，由於中國大陸管制鋁錠生產，其他地區的產能有限，造成供給短缺，加上全球需求增加，鋁價可能續漲。LME在歐洲及北美的鋁錠庫存量已降到空前低點，上海期交所4月初來的鋁錠庫存也減少約一半。

裕信銀行投資策略專家史托貝爾表示，「由於中國持續刺激經濟，加上限制鋁錠生產，我們預料到今年底前鋁價將持續上漲。美國進口量增加，且全球庫存偏低，可能導致供需瓶頸」。

美國聯準會

