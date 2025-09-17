聽新聞
工業地產交易 熱起來
商仲業者信義全球資產彙整公開資訊觀測站資料統計，今年截至9月10日，上市櫃法人商用不動產累計交易量達1,038億元；以工業地產交易最熱絡，累計交易量達600億元、占58%，自用買方是這波商用市場交易動能的最大推手。
信義全球資產總經理林三智分析，今年商用市場有三大交易動能支撐。一是產業自用買盤交易量占比達81%，且以購置廠房為主；其次是AI科技發展帶動產業升級，企業資產朝「小換大」、「舊換新」布局；最後是壽險業資金進場添柴火，讓今年商用不動產市場確立「工業強」、「辦公穩」的交易格局。
展望第4季，林三智表示，商用不動產市場進入銷售旺季，加上不少企業有資產活化需求，有望帶動更多大型商用不動產交易案，推升今年全年市場成交量。
根據資料顯示，今年截至9月10日，累計上市櫃法人商用不動產交易量達1,038億元，以工業地產交易最熱；其次為商辦交易量311億元、占30%；商場、店面交易量127億元、占12%。
林三智觀察，今年商用市場主要交易動能是自用買盤，又以廠房為大宗，包括台達電、日月光、美光等大廠都砸重金購廠，加上不少公司活化資產，以及企業擴廠剛性需求強，帶動今年工業地產交易強的格局。以區域看，桃園市是企業進駐熱區，總計上市櫃法人已投下370億元購置商用不動產。
