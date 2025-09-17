快訊

相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

幸福企業...全家設托嬰中心

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

全家（5903）昨（16）日宣布斥資1,500萬元，在台北市中山區總部大樓設立「全家托嬰中心」，面積逾百坪，落實「親職支持、彈性共融職場、健康關懷、學習發展」四大承諾，以實際行動實踐「全家就是你家」的企業精神。

全家表示，為支持員工生養，並響應政府「0-2歲社區公共化托育計畫」，中心聘用專業托育員、護理師與廚工，提供0至2歲嬰幼兒收托服務，將於9月22日正式收托，名額52名，以全家員工為優先，後續會視情況開放給外部單位使用。

全家總經理薛東都指出，員工是公司最重要夥伴，育兒支持與彈性制度為同仁最關注議題。總部後勤人力中，逾五成處於適婚或育兒階段，每年平均誕生近百名「全家寶寶」。在雙薪小家庭與缺乏傳統後援下，員工常面臨兼顧育兒與工作的兩難，全家自辦托嬰中心，兼顧員工職涯與家庭照護，讓員工安心托付子女。

薛東都強調，托育員至少五年經驗，並聘用專任護理師與廚工，定期安排牙醫、小兒科醫師及職能治療師進駐，提供健康檢查與發展評估。每日三餐由專業廚工現煮、依年齡分齡設計，食材由全家物流全程溫控配送，並公開菜單供家長參考。

此外，配合少子化與雙薪家庭趨勢，全家提供生育補助、特約幼稚園及子女教育補助，今年9月起試行核心工時制度，搭配遠距上班與家庭照顧假，滿足不同人生階段需求。

在健康關懷上，員工享有定期健檢、心理諮詢及職場按摩；學習發展方面，透過「全家企業大學」與進修補助支持專業精進。

