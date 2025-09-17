快訊

全家大展店 今年招1,500人 董座葉榮廷強調專注「家戶需求」

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導
全家舉辦「全家托嬰中心」記者會，總經理薛東都（左起）、董事長葉榮廷、執行副總吳勝福出席。記者侯思蘋／攝影
全家（5903）董事長葉榮廷昨（16）日表示，超商競爭日益激烈，未來將專注於「家戶需求」的經營，並積極開發複合型門市，近年來人力招募逐年攀升，今年預計招募1,500人，未來也將持續推動攬才、育才、留才計畫。

展店方面，今年淨增門市肯定超過100家，未來每年展店目標約150家，四年內將衝5,000家門市，穩坐超商二哥地位。

針對零售業景氣，葉榮廷表示，今年觀察到消費趨勢偏向保守，民眾購買行為已有改變，以往看到喜歡就會立即下手、勇於嚐鮮，但近期傾向先思考再購買。他強調，明年仍需觀察，如果消費縮手的情況持續，對零售業將是一項重要訊號。

葉榮廷談話重點
葉榮廷指出，過去超商主要滿足「臨時需求」，未來將聚焦居家生活相關的「家戶需求」。以往超商重心多在早餐與午餐，未來希望延伸至晚餐等場景，並提供單人也能享用的餐點，這將成為中長期策略的重要方向。

針對未來營收成長，葉榮廷表示，全家PSD（每店平均銷售額）除疫情那年之外，皆呈現成長，幅度約2%至5%，客單價約100元，單店營收若要持續增長，就必須回應新的需求。

他表示，泛鮮食為近年成長最快的品項，鮮食因口感佳、顧客回購率高，成為營收成長主力。去年泛鮮食營收突破300億元，今年持續拚雙位數成長。

展店規劃方面，葉榮廷指出，今年淨增門市肯定超過100家，未來每年目標約150店。至於複合店規劃需考量消費需求與可複製性，目前超市型FamiSuper約90家，咖啡複合店100多家，洗衣複合店20多家，另有拍貼機店等。對於無人科技店，總經理薛東都補充，目前進行至4.0測試階段，將依數據評估拓點可行性。

有關物流及土地規劃，葉榮廷表示，湖口除福比二廠外，還有剩餘近萬坪土地尚未開發，未來將視需求決定用途，以提高投資效益。

近年來實體零售業積極進行虛實整合動作，葉榮廷指出，目前是電商業者想進入實體，實體零售也追求數位延伸。全家的電商策略並非與電商平台直接競爭，而是透過多個數位渠道，滿足既有顧客在實體店無法滿足的需求。

至於會員訂閱制，葉榮廷認為，收費會員必須對消費者有實質好處，唯有以消費者為核心，才可能做好，而且收費方式其實很簡單，只要分級即可。這個議題公司內部討論已久，但就現階段而言，內部認為效益仍不大。


