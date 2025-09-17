中鋼今年拚盈…還是有機會

中鋼（2002）將開出10月與第4季盤價「穩中透堅」，業內指出，中鋼第4季要扭轉困局、全年轉為獲利挑戰大，但不是沒機會，主因在月盤占比高達六成，10月漲盤敲定後，11月、12月行情能否持續墊高，將成勝敗關鍵。

中鋼專家說，今年來國際鋼市低迷，中鋼該跌就跌不遲疑，協助用鋼產業強化接單競爭力；如今情勢相對好轉，中鋼同樣該漲就要漲，帶動市場交易信心，創造百萬股東及產業鏈雙贏。

中鋼明（18）日開10月盤價，後面還有11月、12月，由於月盤鋼種產銷占六成訂單，後續若煤鐵原料成本與月盤售價利差擴大，利潤率進一步拉開，有助中鋼今年創造盈餘，「全年要損益兩平難度雖高，但不是沒機會」。

另一方面，昨天新北市淡江大橋合龍，全案是由新光鋼採購中鋼鋼材建造，展現本土鋼鐵支撐台灣基礎建設的成果，具高度意義。

新光鋼董事長粟明德表示，淡江大橋為國內重大基礎建設指標工程，所用鋼材由中鋼供應，其中包含近年在中鋼大力推動「二軸三轉」政策下，所新研發高質化精緻鋼種A709 HPS 70W。