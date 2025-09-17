快訊

相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

雙颱接力！「米塔」明生成、「樺加沙」成颱機率達90% 對台具威脅

中鋼今年拚盈…還是有機會

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼。聯合報系資料照
中鋼。聯合報系資料照

中鋼（2002）將開出10月與第4季盤價「穩中透堅」，業內指出，中鋼第4季要扭轉困局、全年轉為獲利挑戰大，但不是沒機會，主因在月盤占比高達六成，10月漲盤敲定後，11月、12月行情能否持續墊高，將成勝敗關鍵。

中鋼專家說，今年來國際鋼市低迷，中鋼該跌就跌不遲疑，協助用鋼產業強化接單競爭力；如今情勢相對好轉，中鋼同樣該漲就要漲，帶動市場交易信心，創造百萬股東及產業鏈雙贏。

中鋼明（18）日開10月盤價，後面還有11月、12月，由於月盤鋼種產銷占六成訂單，後續若煤鐵原料成本與月盤售價利差擴大，利潤率進一步拉開，有助中鋼今年創造盈餘，「全年要損益兩平難度雖高，但不是沒機會」。

另一方面，昨天新北市淡江大橋合龍，全案是由新光鋼採購中鋼鋼材建造，展現本土鋼鐵支撐台灣基礎建設的成果，具高度意義。

新光鋼董事長粟明德表示，淡江大橋為國內重大基礎建設指標工程，所用鋼材由中鋼供應，其中包含近年在中鋼大力推動「二軸三轉」政策下，所新研發高質化精緻鋼種A709 HPS 70W。

基礎建設 淡江大橋

延伸閱讀

提升北海岸交通效能 國際新地標淡江大橋舉行合龍儀式

新北淡水淡江大橋合龍儀式歷史里程碑 明年5/9通車

淡江大橋合龍！由新光鋼採購中鋼鋼材建造 本土鋼鐵支撐台灣基建典範

最後一塊拼圖！淡江大橋今合龍 將於明年5月完工通車

相關新聞

金價再創新高 鋁價走揚

國際金價16日盤中再刷新紀錄，今年來已漲約40%，漲幅為1979年以來同期最大。另外，全球鋁價從今年4月川普宣布關稅措施...

中鋼有底氣 盤價將連三漲…董座：市場許多正面訊號

用鋼需求漸增，中鋼10月將開漲盤。中鋼預定明（18）日將開10月以及第4季盤價，目前全球鋼市正向發展，中鋼有望連續第三個...

中鋼今年拚盈…還是有機會

中鋼將開出10月與第4季盤價「穩中透堅」，業內指出，中鋼第4季要扭轉困局、全年轉為獲利挑戰大，但不是沒機會，主因在月盤占...

大股東裁尹衍樑 增資Gogoro 25億

Gogoro董事會昨（16 ）日宣布，鑑於經營團隊今年在改善財務結構和組織運作上繳出亮眼成績，大股東潤泰集團總裁尹衍樑承...

全家大展店 今年招1,500人 董座葉榮廷強調專注「家戶需求」

全家董事長葉榮廷昨（16）日表示，超商競爭日益激烈，未來將專注於「家戶需求」的經營，並積極開發複合型門市，近年來人力招募...

幸福企業...全家設托嬰中心

全家昨（16）日宣布斥資1,500萬元，在台北市中山區總部大樓設立「全家托嬰中心」，面積逾百坪，落實「親職支持、彈性共融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。