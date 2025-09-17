中鋼今年拚盈…還是有機會
中鋼（2002）將開出10月與第4季盤價「穩中透堅」，業內指出，中鋼第4季要扭轉困局、全年轉為獲利挑戰大，但不是沒機會，主因在月盤占比高達六成，10月漲盤敲定後，11月、12月行情能否持續墊高，將成勝敗關鍵。
中鋼專家說，今年來國際鋼市低迷，中鋼該跌就跌不遲疑，協助用鋼產業強化接單競爭力；如今情勢相對好轉，中鋼同樣該漲就要漲，帶動市場交易信心，創造百萬股東及產業鏈雙贏。
中鋼明（18）日開10月盤價，後面還有11月、12月，由於月盤鋼種產銷占六成訂單，後續若煤鐵原料成本與月盤售價利差擴大，利潤率進一步拉開，有助中鋼今年創造盈餘，「全年要損益兩平難度雖高，但不是沒機會」。
另一方面，昨天新北市淡江大橋合龍，全案是由新光鋼採購中鋼鋼材建造，展現本土鋼鐵支撐台灣基礎建設的成果，具高度意義。
新光鋼董事長粟明德表示，淡江大橋為國內重大基礎建設指標工程，所用鋼材由中鋼供應，其中包含近年在中鋼大力推動「二軸三轉」政策下，所新研發高質化精緻鋼種A709 HPS 70W。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言