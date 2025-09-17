大股東裁尹衍樑 增資Gogoro 25億

Gogoro董事會昨（16 ）日宣布，鑑於經營團隊今年在改善財務結構和組織運作上繳出亮眼成績，大股東潤泰集團總裁尹衍樑承諾新一輪投資，將於明年完成增資25億元。同時，代理執行長姜家煒，真除為Gogoro執行長。

Gogoro表示，2025年第2季財報，營運現金流已從2024年上半年的480萬美元，提升至2025年上半年的1,520萬美元；營運費用更較2024年同期節省約1,100萬美元。透過打造健全的財務基礎與紮實的管理循環，公司將於2026年達成能源事業損益平衡，2027年能源事業產生自由現金流，2028年車輛事業損益兩平。

此外，Gogoro已於今年發表三款新車，全力衝刺電車市場。包括3月與星宇航空（2646）合作推出Gogoro Pulse特仕款，以強勢聯名產品掀起話題；6月Gogoro EZZY上市，採綠牌動力主打短程代步，連續三個月穩坐電車銷售冠軍；Gogoro EZZY 500更甫於9月登場，以入門白牌定位瞄準每日通勤族，配備超越同級。

潤泰集團總裁尹衍樑表示，他始終相信並堅定支持Gogoro打造永續城市的願景，過去一年，很高興看到Gogoro團隊展現出一致的信念與極高的行動力，在營運成績上取得了重大進展。他對於Gogoro的未來發展充滿信心，期待為消費者帶來更優質的產品和服務，為台灣淨零轉型做出貢獻。

Gogoro董事尹崇堯表示，推動台灣淨零轉型、擴大電動機車普及，是Gogoro的長期目標。董事會肯定團隊的策略布局、發展方向與專業能力，全力支持團隊邁向下一階段的成長，相信姜家煒執行長可以帶領Gogoro朝向目標加速前進，持續帶動產業升級，落實交通與能源的永續發展。

姜家煒表示，Gogoro將持續專注於提供優質的客戶體驗與穩定可預期的財務表現，新一輪增資將挹注全新世代車輛與電池投入市場，積極發展電池梯次應用與儲能解決方案。