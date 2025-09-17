中鋼有底氣 盤價將連三漲…董座：市場許多正面訊號

用鋼需求漸增，中鋼10月將開漲盤。中鋼（2002）預定明（18）日將開10月以及第4季盤價，目前全球鋼市正向發展，中鋼有望連續第三個月漲價，充分掌握第4季傳統鋼鐵旺季契機，擴大挹注營收獲利。

法人指出，昨天大陸鋼材市場價格多數上漲，為中鋼明天的漲盤墊高底氣，其中唐山方胚出廠價每公噸漲到人民幣3,060元高點，鐵礦與鋼鐵黑色期貨震盪走強，現貨價格跟漲積極。

中鋼董事長黃建智昨天表示，目前市場有許多正面訊號。首先是歐美暑休全面結束，百工百業回到工作崗位，各項商業活動穩定推進中，有助於用鋼需求回到正軌。

另外，大陸鋼價行情表現維穩；加上東南亞國協對外實施鋼鐵反傾銷措施，越南河靜、和發等高爐廠價格陸續調高；全球鋼材銷往美國被課徵50%關稅雖然未解決，但商情顯示買賣雙方都慢慢習慣高關稅，並且已經有應對辦法。

黃建智指出，銷往美國的螺絲扣件等價格並沒有降很多，但相對數量有減少，美國買家因為還有庫存，當下盡量持續去化存貨；針對關稅問題，實務上出現由買家、賣家以及轉嫁消費者等三個面向的解決模式，市場逐漸摸索出一套平衡點。

黃建智說，針對即將開出的10月月盤，以及第4季季盤走向，由於月盤該跌的時候中鋼就跌，如果業務部門確定當前情勢可以調漲就會漲，所有條件都會考量，當前市況並不悲觀。

另外，季盤因為適用的時間長達三個月，業務部門或有不同思維，尊重專業的決定。

上市鋼廠主管表示，最近中鋼在產銷聯誼會上傳達「鋼價將調漲」，主因在於維持近幾個月來的多頭氛圍，提高市場交易信心，這部分客戶都能接受，「如果中鋼現在開跌盤，市場會崩潰」。