限貸令影響…民調顯示：近九成不敢買房、近六成對新青安「沒信心」

針對新青安貸款鬆綁，行政院已排除《銀行法》第72-2條貸款限制，是否帶給購屋者信心？富比士網路科技公司16日發布最新調查顯示，限貸令滿周年，有近九成民眾不敢買房，58.3%對未來新青安貸款「沒有信心」，更有67.1%認為是「政策錯誤」、「政府失能」導致。

之前新青安因管控與配套缺失，導致部分投機客利用人頭伺機炒房，使央行不得不祭出第七波選擇性信用管制；之後，銀行緊縮銀根、「限貸令」一出，讓預售屋買方面臨違約交屋，頓時民怨四起。

9月行政院拍板新青安不受《銀行法》第72條之2的不動產放款限制，且央行同步將換屋族出售老屋期間由12個月延長至18個月。

在《第七波選擇性信管制》執行一年之際，由富比士網路科技公司所做的調查，卻凸顯政府缺乏長期而穩定的安居政策，致住宅措施朝令夕改，社會住宅未能及時提供「住者有其屋」，導致首購族有「望屋興嘆」之憾。

根據富比士網路科技公司的最新網路民調，高達87.1%的受訪者坦言，因憂心無法貸足款項而不敢買房。

這次網路調查問到，「您是否會因為限貸令效應，向銀行無法足額貸款而不敢買房？」，有43.5%的民眾表示同意、43.6%表示非常同意，占比合計高達87.1%，顯示有高達近九成民眾的購屋意願受到限貸令影響。

調查顯示，有67.1%的受訪者認為，「政策錯誤」與「政府失能」，是導致貸款不順的主因，兩者占比分別為35.7%與31.4%，僅有17.0%與15.9%的民眾表示應歸咎於央行與銀行。

調查結果顯示，當「已購屋卻貸不到款」時，僅有15.9%民眾表示考慮售屋，34%民眾則會詢問多家銀行、29.2%向親友尋求支援。若上述管道仍無法取得足額資金，7.5%民眾會選擇高利率的信用貸款，甚至有1.7%民眾考慮向地下錢莊借錢，潛藏的金融風險不容忽視。

調查也指出，有75.4%的受訪者表示，「可能」或「一定會」選擇租屋，僅有不到四分之一堅持不會改變購屋計畫。

隨著租屋需求激增，也直接反映在民眾對租金上漲的預期心理，受訪民眾有85.1%認為未來租金會上漲，預估租金漲幅在10%以上者占37.8%、20%以上者占24.6%，兩者合計占比達62.4%。

綜觀此次調查結果，顯示限貸令雖已有效抑制投機，但也嚴重誤傷剛性自住需求，讓已購屋的民眾必須四處籌錢，不僅打擊民眾對政府施政政與房市政策的信任，有意購屋者則是即便預期未來租金會大幅上漲，仍只能被迫選擇繼續租屋的窘境，最終恐形成「買不起、租更貴」的惡性循環。

本次網路調查期間從2025年9月1日到2025年9月10日，共回收有效樣本1,251份。

參與民調者有55.6%為男性、44.4%為女性，主要年齡層分布在26~55歲，為市場購屋主力族群。前三大年齡區間分別為36~45歲占28.8%、46~55歲占25.2%、26~35歲占20.8%，其中有62.2%為首購族、非首購占37.8%，調查核心樣本偏向首購需求者。