摩斯漢堡「小黑板創意繪畫大賽」 巡迴展高鐵桃園店登場

摩斯漢堡即日起至9月30日於高鐵桃園店展出「2025小黑板創意繪畫大賽得獎作品巡迴展」，本屆比賽自7月舉辦以來，全台近百位門市同仁踴躍投稿展現藝術才華，作品經網路票選以及評審決選，最終共有15幅精彩畫作脫穎而出。

本次小黑板創意繪畫大賽展現來自全台門市的創意能量，小黑板不僅是摩斯店鋪專屬特色，每間店門口的小黑板，傳遞的不只是商品資訊，更是對顧客的關懷與承諾，從內用杯、循環杯等對永續的理念，到食品安全與衛生的堅持，透過溫暖的字句與繽紛畫作，小黑板就是摩斯「安心、安全、美味」的最佳展現者。

摩斯同仁用手繪與文字的溫度，把安心與美味一筆一畫傳遞出去，讓顧客在進門的那一刻，就感受到摩斯的用心。

本屆第一名獲獎者為淡水中北店楊麗君同仁，楊麗君以摩斯漢堡「食在安心、食在放心」為創作理念，勾勒出產業永續與共榮的美好畫面；第二名為林口仁愛店蘇雅珍同仁，蘇雅珍的創作動機為在門市中安慰客人的經歷，以「靜靜陪伴的力量，是最安心的支持」描繪出溫暖感人的作品。

第三名是來自於高雄中山店陳亭君夥伴，陳亭君把對土地的關懷化為一幅絕佳風景，用粉筆呈現出彷若油畫般的筆觸，深獲評審青睞。其他獲獎者為台中青海店許瑋庭、政大指南店蔡侑芩、美村向上店周庭均與蔡亦晴、台積電18廠店陳品涵、雙十店周士凱、台北橋店馬嘉璟、高鐵苗栗店羅瑩芳、永和秀山店張婕妤與夏天蘭、三峽復興店洪翊威，以及板橋館前店林佑霖，皆展現深厚實力。