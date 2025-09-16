快訊

摩斯漢堡「小黑板創意繪畫大賽」 巡迴展高鐵桃園店登場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
摩斯漢堡謝靜慧總經理(右)頒發獎金及獎狀予本屆第一名淡水中北店楊麗君。摩斯提供
摩斯漢堡謝靜慧總經理(右)頒發獎金及獎狀予本屆第一名淡水中北店楊麗君。摩斯提供

摩斯漢堡即日起至9月30日於高鐵桃園店展出「2025小黑板創意繪畫大賽得獎作品巡迴展」，本屆比賽自7月舉辦以來，全台近百位門市同仁踴躍投稿展現藝術才華，作品經網路票選以及評審決選，最終共有15幅精彩畫作脫穎而出。

本次小黑板創意繪畫大賽展現來自全台門市的創意能量，小黑板不僅是摩斯店鋪專屬特色，每間店門口的小黑板，傳遞的不只是商品資訊，更是對顧客的關懷與承諾，從內用杯、循環杯等對永續的理念，到食品安全與衛生的堅持，透過溫暖的字句與繽紛畫作，小黑板就是摩斯「安心、安全、美味」的最佳展現者。

摩斯同仁用手繪與文字的溫度，把安心與美味一筆一畫傳遞出去，讓顧客在進門的那一刻，就感受到摩斯的用心。

本屆第一名獲獎者為淡水中北店楊麗君同仁，楊麗君以摩斯漢堡「食在安心、食在放心」為創作理念，勾勒出產業永續與共榮的美好畫面；第二名為林口仁愛店蘇雅珍同仁，蘇雅珍的創作動機為在門市中安慰客人的經歷，以「靜靜陪伴的力量，是最安心的支持」描繪出溫暖感人的作品。

第三名是來自於高雄中山店陳亭君夥伴，陳亭君把對土地的關懷化為一幅絕佳風景，用粉筆呈現出彷若油畫般的筆觸，深獲評審青睞。其他獲獎者為台中青海店許瑋庭、政大指南店蔡侑芩、美村向上店周庭均與蔡亦晴、台積電18廠店陳品涵、雙十店周士凱、台北橋店馬嘉璟、高鐵苗栗店羅瑩芳、永和秀山店張婕妤與夏天蘭、三峽復興店洪翊威，以及板橋館前店林佑霖，皆展現深厚實力。

巡迴展首站於高鐵桃園店展出至9月30日，10月將移師南港生技園區多功能廳前廳聯合展出，誠邀民眾蒞臨欣賞。並公開上傳至 Facebook 或 Instagram，標註 #摩斯小黑板巡迴展，同時加入 MOS Order App 會員並出示畫面，即可獲贈「雞塊兄弟造型扇」1份，送完為止。

摩斯小黑板創意繪畫大賽第一名淡水中北店楊麗君。摩斯提供
摩斯小黑板創意繪畫大賽第二名林口仁愛店蘇雅珍。摩斯提供
摩斯小黑板創意繪畫大賽第三名高雄中山店陳亭君。摩斯提供
摩斯小黑板創意繪畫大賽巡迴展現正於摩斯高鐵桃園店展出。摩斯提供

