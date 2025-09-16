快訊

「1996台海危機期間 開啟台美高層對話」前資政丁懋時辭世 享耆壽99歲

于朦朧墜樓身亡5天！後事辦完母首發聲 親曝：非他殺是意外

奧斯卡得主勞勃瑞福過世享壽89歲 川普哀痛發聲「曾是最當紅影星」

買氣冷 新莊副都心「春城麗都」夾地段、產品特殊性逆風開案

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
「春城麗都」2~12樓為12~25坪的事務所，13~24樓為31~45坪的住宅，透過事務所與住宅結合，演繹「Live-Work 摩天微城」的全新建築形態，宣告台灣邁入垂直生活整合的新紀元。圖為事務所實品屋示意規劃。陳美玲/攝影
「春城麗都」2~12樓為12~25坪的事務所，13~24樓為31~45坪的住宅，透過事務所與住宅結合，演繹「Live-Work 摩天微城」的全新建築形態，宣告台灣邁入垂直生活整合的新紀元。圖為事務所實品屋示意規劃。陳美玲/攝影

由廣春成建設傾全品牌資源打造的地標級代表作「春城麗都」，16日正式公開；御上廣告總經理仇達功表示，「春城麗都」以「一棟樓就是一座城」為核心理念，垂直整合Live-Work機能，從地面到天際，鋪陳完整生活動線。公共空間涵蓋七米挑高迎賓大廳、精品信箱區、共享商務中心、會議空間、健身中心、KTV娛樂室與兒童遊戲區等，導入飯店式服務與管理系統，全面支援職、住、生活複合式的使用需求。

選在買氣清淡之際開賣，仇達功認為，好的產品、好的規劃，加上營造品質，這類如「春城麗都」有地段、有規劃、有品質，具備產品特殊性的新案仍受自住買方青睞。

麗寶集團旗下的廣春成建設在928檔期推出、總銷約85億元的「春城麗都」位於新莊副都心重劃區中的中原路上，建物前方為中平國中，為校園首排、享永久棟距與開闊視野，後方為行政院新莊聯合辦公大樓；全案基地面積達1,029坪，為樓高24層、地下五樓的SC鋼骨地標建築。

御上廣告專案經理蔣騏安表示，新莊副都心是屬於國家級的重劃特區，整個重劃區兼具「國家都心、產業核心、商貿中心、文教之心、生態綠心、時尚潮心、交通軸心」等七大核心功能，交通上又距捷運機捷泰山站500米，是目前北台灣唯一同時具備中央政務、產業聚落與TOD交通樞紐的區塊。

仇達功指出，新莊副都心與信義計畫區、新板特區，形成鼎足而立之姿，發展紅利將進入加速釋放期。

「春城麗都」2~12樓為12~25坪的事務所，每坪開價約75~82萬元，13~24樓為31~45坪的住宅，每坪開價84~97萬元，總戶數為318戶，公設比約34~35%。仇達功指出，全案事務所與住宅結合，也是「Live-Work 摩天微城」的全新建築形態，宣告台灣邁入垂直生活整合的新紀元。

仇達功強調，Live-Work並非趨勢語彙，而是回應全球都會生活變遷的建築答案。未來建築不只是居所，更是完整的生活系統；透過「春城麗都」，廣春成建設不只建造一棟樓，更提出一種對城市未來的想像與建言，呼應廣春成27年品牌主張-「建築，是生活的解方。」

廣春成建設與新莊的淵源，始於2011年「新春城」，期間陸續推出「美麗春城」、「W春城」、「廣天厦」、「御春城」、「春城越」等多個建案。

沿路退縮24米的「春城麗都」社區中庭以封閉式迴遊庭園設計，種植楓香、櫻花、茄苳、流蘇等季節樹種，形成四季有色、層次豐富的生態綠境，頂樓更設有玻璃景觀空中LOUNGE，做為城市上空的第二客廳。

選在買氣清淡之際開賣，御上廣告總經理仇達功認為，好的產品、好的規劃，加上營造品質，這類如「春城麗都」有地段、有規劃、有品質，具備產品特殊性的新案仍受自住買方青睞。陳美玲/攝影
選在買氣清淡之際開賣，御上廣告總經理仇達功認為，好的產品、好的規劃，加上營造品質，這類如「春城麗都」有地段、有規劃、有品質，具備產品特殊性的新案仍受自住買方青睞。陳美玲/攝影
「春城麗都」2~12樓為12~25坪的事務所，13~24樓為31~45坪的住宅，透過事務所與住宅結合，演繹「Live-Work 摩天微城」的全新建築形態，宣告台灣邁入垂直生活整合的新紀元。圖為住宅實品屋示意規劃。陳美玲/攝影
「春城麗都」2~12樓為12~25坪的事務所，13~24樓為31~45坪的住宅，透過事務所與住宅結合，演繹「Live-Work 摩天微城」的全新建築形態，宣告台灣邁入垂直生活整合的新紀元。圖為住宅實品屋示意規劃。陳美玲/攝影

重劃區 新莊副都心

延伸閱讀

中職／范國宸打爆統一中斷新莊9連敗 悍將9月豪奪6勝已超越8月

宜蘭縣府新增原住民行政處 裁撤樹藝景觀所併入農業處林務科

影／中島健人首場海外演唱會新莊開唱 櫻花妹偽造居留證還在場內推擠被逮

中職／「豪朋游」都來了 高國輝盼與林哲瑄來年攜手在新莊領隊邁向勝利

相關新聞

限貸令影響…民調顯示：近九成不敢買房、近六成對新青安「沒信心」

針對新青安貸款鬆綁，行政院已排除《銀行法》第72-2條貸款限制，是否帶給購屋者信心？富比士網路科技公司16日發布最新調查...

大股東力挺 潤泰再增資Gogoro 25億元

電動機車龍頭Gogoro召開董事會，大股東潤泰集團將再增資25億元，並於2026年以私募完成投資，同時，去年臨危受命擔任...

台灣晉陞航太展將展示實體火箭 喊話盼在台灣還有試射機會

台北國際航太暨國防工業展即將登場，首次參展的台灣晉陞太空股份有限公司將於會場入口大廳，展示其日本公司jtSPACE近期在...

助南台灣產業升級 KPMG安侯建業成立「大南方資產創新辦公室」

亞洲資產管理中心7月揭牌，KPMG安侯建業「躍動大南方資產創新平台」今宣布成立在地專屬的「大南方資產創新辦公室」，由深耕...

未來超商競爭激烈 全家：未來聚焦居家需求

全家董事長葉榮廷今天表示，未來超商競爭越來越激烈，且人口總數下降，對於實體零售業會有很大影響，因此必須要有新的營收來源，...

預售寫55個月新低！專家：沒看過這麼熱的股市、這麼清淡的房市

統計最新實價預售揭露資料顯示，今年7月預售揭露量跌到谷底，單月揭露量跌破三千件，寫下近55個月以來的新低量，過去的房價飆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。