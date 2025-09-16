買氣冷 新莊副都心「春城麗都」夾地段、產品特殊性逆風開案

由廣春成建設傾全品牌資源打造的地標級代表作「春城麗都」，16日正式公開；御上廣告總經理仇達功表示，「春城麗都」以「一棟樓就是一座城」為核心理念，垂直整合Live-Work機能，從地面到天際，鋪陳完整生活動線。公共空間涵蓋七米挑高迎賓大廳、精品信箱區、共享商務中心、會議空間、健身中心、KTV娛樂室與兒童遊戲區等，導入飯店式服務與管理系統，全面支援職、住、生活複合式的使用需求。

選在買氣清淡之際開賣，仇達功認為，好的產品、好的規劃，加上營造品質，這類如「春城麗都」有地段、有規劃、有品質，具備產品特殊性的新案仍受自住買方青睞。

麗寶集團旗下的廣春成建設在928檔期推出、總銷約85億元的「春城麗都」位於新莊副都心重劃區中的中原路上，建物前方為中平國中，為校園首排、享永久棟距與開闊視野，後方為行政院新莊聯合辦公大樓；全案基地面積達1,029坪，為樓高24層、地下五樓的SC鋼骨地標建築。

御上廣告專案經理蔣騏安表示，新莊副都心是屬於國家級的重劃特區，整個重劃區兼具「國家都心、產業核心、商貿中心、文教之心、生態綠心、時尚潮心、交通軸心」等七大核心功能，交通上又距捷運機捷泰山站500米，是目前北台灣唯一同時具備中央政務、產業聚落與TOD交通樞紐的區塊。

仇達功指出，新莊副都心與信義計畫區、新板特區，形成鼎足而立之姿，發展紅利將進入加速釋放期。

「春城麗都」2~12樓為12~25坪的事務所，每坪開價約75~82萬元，13~24樓為31~45坪的住宅，每坪開價84~97萬元，總戶數為318戶，公設比約34~35%。仇達功指出，全案事務所與住宅結合，也是「Live-Work 摩天微城」的全新建築形態，宣告台灣邁入垂直生活整合的新紀元。

仇達功強調，Live-Work並非趨勢語彙，而是回應全球都會生活變遷的建築答案。未來建築不只是居所，更是完整的生活系統；透過「春城麗都」，廣春成建設不只建造一棟樓，更提出一種對城市未來的想像與建言，呼應廣春成27年品牌主張-「建築，是生活的解方。」

廣春成建設與新莊的淵源，始於2011年「新春城」，期間陸續推出「美麗春城」、「W春城」、「廣天厦」、「御春城」、「春城越」等多個建案。