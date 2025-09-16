三商美邦人壽行動守護高齡幸福 獲《2025 TSAA台灣永續行動獎》肯定

秉持「一句承諾 一生的朋友」理念，三商美邦人壽多年來投入銀髮族關懷，以自身專業與資源積極參與社會公益，推動的「高齡長者關懷計劃」更獲《2025第五屆TSAA台灣永續行動獎》SDGs03銅級肯定。今年三商美邦人壽再次攜手財團法人老五老基金會舉辦《樂齡金安心 財富健康我都要》公益活動，全台六大城市巡迴圓滿落幕，最終場特別邀請鳥來嬤——吳敏，與長輩們現場同樂。本次活動以「理財規劃」與「健康支持」為雙主軸，結合理財桌遊課程與趣味運動教學，教導長輩學會聽聲辨詐、聰明理財，讓三商美邦人壽《理財金安心》的課程伴隨你我，在退休後的人生旅途中安心前行。

臺灣目前65歲以上人口超過450萬人，許多長輩在退休後面臨獨居、社交頻率降低、資訊接收來源減少等問題，因此產生退休焦慮，怕自己跟社會脫節，也怕身體機能退化。為解決上述問題，三商美邦人壽推出公益活動《樂齡金安心 財富健康我都要》，將理財防詐知識結合大富翁團康遊戲，讓長輩在輕鬆吸收知識的同時也收獲與學員間的好感情。鳥來嬤說：「人上了年紀，最怕的就是錢和健康，《樂齡金安心》一次都照顧到了，真的很貼心。希望未來能有更多長輩參加，讓生活更安心、更快樂。」台南場的參與學員也分享道：「自從老伴走了，我已經差不多一、兩年沒有這麼開心。真的覺得很好玩，謝謝你們。」

三商美邦人壽左南興副總經理說：「陪伴長輩走得踏實，是我們的初心。不僅要提供長輩風險保障，更要積極投入理財教育與健康關懷，讓長輩在人生下半場依然能安穩、自信。」台灣金融研訓院講師麥瑋玲提醒民眾盡早規劃資產配置：「安養信託、長照保險、配置型年金保單都是好選擇。」並且笑說，「與其臨時抱佛腳，不如現在就邁出第一步。」鼓勵長輩們從小額開始規劃，讓自己和家人未來都能更安心、更自在地享受退休生活。

三商美邦人壽長年投入社會公益服務，「高齡長者關懷計劃」更獲《2025第五屆TSAA台灣永續行動獎》SDGs03銅級肯定。去年攜手刑事局推出《處騙不驚 樂活防詐》活動，今年續與老五老基金會合作舉辦《樂齡金安心 財富健康我都要》公益計畫，巡迴走訪台北、桃園、台中、嘉義、台南及高雄，為全台長輩建立牢固的防詐屏障。活動除傳授防詐知識與理財觀念外，也邀請到專業醫師現場教學簡單易懂的康健動作，希望軟硬結合、動靜平衡的課程能增加長輩參與意願，也讓長輩們平時在家一個人、一張椅子就能輕鬆運動，真正做到「顧荷包，也顧筋骨」。