古書今贏／主客共好 自立互利

經過辦公室，瞥見貿商接洽人甲比手畫腳，站在對面的乙滿臉不高興；專案進度確認時，乙仍然怒氣難平：「開口閉口「我們公司如何如何，你們公司怎樣怎樣」，好像我們公司是他們的工廠，她是我的老闆。」

據了解，雙方合作將近20年，公司有近七成訂單由貿商接洽，給付的佣金也占貿商營收九成，每次到訪總是旁敲側擊，擔心客戶「另結新歡」，這次因為索看敏感資料，還威脅斷單，才引起不快。我告訴乙：「你可以向老闆反映。」乙答：「已經講過好幾次，每次都要我不要計較，這次實在太過分，才吵起來，她回去如果亂說話，那可慘了。」

我說：「如果真的斷單，誰跳得比較高？」乙回說：「當然是我們。」我說：「真的嗎？」乙遲疑了一下：「難道是他們？」離開時乙再度確認，我說：「老闆的事讓老闆解決，你只要據實以告。」

隔周看到乙的心情超好，原來當天回報後，老闆立刻撥電話給甲公司老闆，事後告訴她，對方保證類似的事情，不會再發生。第二天甲公司老闆來訪，除了請大家吃點心，還特別向她說抱歉，乙的結論是：「原來一樣大的感覺真好。」

我擔心她有點得意忘形，特別提醒：「商場上本來存在主客關係，沒有絕對的大小，你們也會拜訪供應商和加工商，「己所不欲，勿施於人。」承辦人笑嘻嘻地說：「放心，我們都很有氣質。」

主欺客、客欺主，古有先例，《左傳》魯文公17年（西元前610年），晉靈公在河南扈地召開諸侯會議，鄭穆公請求會面，但是晉靈公因為鄭國私下和楚國親善而故意拒絕，想給他難看。鄭國執政大夫子家收到消息，於是寫了封信，派人送給晉國大夫趙盾表示抗議。

信中提到「鄭穆公即位後，多次對晉國表達親善，沒有任何國家超過鄭國，但是晉國既不知足也不懂適可而止，如果欺人太甚，逼得鄭國走頭無路，醜話先說在前頭，到時候一定動員全國之兵恭候大駕。」

趙盾一看這下糟了，雖然鄭國軍力不如晉國，但己方確實理（禮）虧，雙方撕破臉，對誰都不好，連忙派趙穿和公壻遲到鄭國當人質，表示兩國交好，這件事才不了了之。

組織合作應該有以下認知：

一、互利共利：主導方必須仰賴彼方降低風險和成本，遇到狀況只想轉嫁損失，怎能贏得尊重？合作方從中獲益和受到提攜，倘若投機取巧，怎能獲得信賴？

二、自知自立：弱者把自己當成附屬品，習慣採取被動，能夠認清「依存關係」、「真正實力」才算自知；持續「學習成長」和「因應能力」才算自立。

三、有始有終：組織間合作，抱著共好心，充分溝通和坦誠面對，指派適任的人往來折衝，有助增進互信；時間久了容易懈怠產生嫌隙，不要等關係惡化，才想重修舊好。

後續看到二人，因為話講開了，心也放大了，不再劍拔弩張；可見每天計較誰大誰小、算計誰多誰少，只是增加怒氣煩惱。