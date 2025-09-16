法律頻道／中小企國際化 善用股權策略

2025年8月，美國宣布對台灣出口商品加徵20%關稅，這對仰賴美國市場的台灣企業來說，就像在球場上突然被投了一顆變化球，既措手不及，也改變了比賽節奏。關稅固然是痛點，但若能看清政策背後的戰略思維，它同時也是一個契機。

過去一個世紀，製造業在全球化的浪潮中受惠於交通與科技進步，形成「設計在矽谷、生產在亞洲、銷售在全球」的模式。然而，近十年，供應鏈斷裂、疫情衝擊、地緣政治升溫，加上ESG與國防安全的新要求，使「去全球化」與「供應鏈重塑」成為新常態。對美國而言，關稅不只是經濟議題，而是確保戰略自主的工具。

台灣企業若只想著「避開關稅」，恐怕只會陷入困境。更聰明的做法，是把關稅視為倒逼國際化的契機，用股權策略把短期挑戰轉化為長期成長的跳板。股權策略有三大優勢：

第一，規避關稅、搶占先機。透過股權布局，把產品轉化為「美國製造」或本地銷售，降低關稅負擔。

第二，吸引資本、放大資源。像是美國《CHIPS Act》投入500億美元補貼，2025年前七個月創投交易更成長75%，占全球65%。透過股權架構，新創與中小企業更容易爭取資金。

第三，靈活退出、擴張市場。股權協議可預先設計買斷或增持條款，確保穩定合作，也保留彈性，進可攻、退可守。

根據實務經驗，提供以下三種具體股權策略供參考：

策略一：跨國合資（Joint Venture）小步試水溫

做法：與美國當地夥伴合資成立公司，台灣提供技術與零組件，美方負責組裝與銷售。

優勢：產品可貼上「美國組裝」標籤，降低稅率；合作夥伴也更有動力推廣產品。

風險：若夥伴能力不足，JV容易淪為空殼。須事先進行盡職調查，並設計清楚的退出條款。

適用情境：年出口額500至2,000萬美元的企業，適合作為試水溫的第一步。

策略二：改組國外控股（US Holding Company）放大格局

做法：在美國或開曼設立控股公司，統籌台灣與美國子公司，集中績效並吸引創投。

優勢：符合投資人期待，可享受補貼與稅務優惠，並為IPO與併購提前布局。

風險：重組成本高，若缺乏實質運營，可能被視為避稅空殼。過早引入投資人，也可能過度稀釋股權。

適用情境：年出口額超過1,000萬美元、準備進軍醫療或精密製造領域的成長型企業。

策略三：投資美國當地公司—低風險搶市場

做法：投資美國當地經銷商或小型公司，持股20~40%，綁定採購條款與優先權。

優勢：快速切入市場，降低初始成本，同時掌握銷售通路。

風險：投資額過低易被邊緣化；若未設計增持權，未來併購將受限。

美國的關稅政策，就像一場「天下第一武道會」。規則變得更嚴苛，但也讓有準備的選手更容易脫穎而出。對台灣企業來說，重點不是如何抱怨挑戰，而是如何用股權策略打開新局。下一步應該這麼做：

一、三個月內評估自我產業之美國市場調查，完成夥伴篩選，鎖定美國合作對象。

二、找到熟悉美國市場及法律專家，確保合約與稅務規劃滴水不漏。

三、善用資源，例如申請政府計劃補助，降低初始成本。

關稅是挑戰，也是契機。台灣的中小企業也能透過合資、控股、投資三條路徑，把短期的關稅壓力，轉化為長期的市場突破力。