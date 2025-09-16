快訊

中職／范國宸打爆統一中斷新莊9連敗 悍將9月豪奪6勝已超越8月

沙鹿情殺案17歲少年砍死女大生晚間落網 凶嫌叔叔震驚：姪兒平常乖乖的

全家四年衝5,000店 董座葉榮廷：超商未來專注「家戶需求」

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全家舉辦「全家托嬰中心」記者會，董事長葉榮廷（中）出席、總經理薛東都（左）與執行副總吳勝福（右）出席。侯思蘋／攝影
全家舉辦「全家托嬰中心」記者會，董事長葉榮廷（中）出席、總經理薛東都（左）與執行副總吳勝福（右）出席。侯思蘋／攝影

全家（5903）四年內衝刺5,000家門市，穩坐超商二哥地位。全家董事長葉榮廷16日表示，超商競爭日益激烈，未來將專注於「家戶需求」的經營，並積極開發複合型門市，尋找新的營收成長動能。

談及零售景氣，葉榮廷表示，今年觀察到消費趨勢偏向保守，民眾購買行為已有改變，以往看到喜歡就會立即下手、勇於嚐鮮，但近期則傾向先思考再購買。他強調，明年仍需持續觀察，如果消費縮手的情況持續，對零售業將是一項重要訊號。

葉榮廷指出，過去超商主要滿足「臨時需求」，未來將聚焦居家生活相關的「家戶需求」。以往超商重心多在早餐與午餐，未來則希望延伸至晚餐等場景，並提供單人也能享用的餐點，這將成為中長期策略的重要方向。

針對未來營收成長，葉榮廷表示，全家PSD（每店平均銷售額）除疫情那年外皆呈現成長，幅度約2~5%，客單價約100元，單店營收若要持續增長，就必須回應新的需求。

今年前八月，全家營收除匯損外均較去年成長，其中泛鮮食為近年成長最快的品項。葉榮廷表示，鮮食因口感佳、顧客回購率高，成為營收成長主力。去年泛鮮食營收突破300億元，今年持續拚雙位數成長。

在展店規劃上，葉榮廷指出，今年淨增門市肯定超過100家，未來每年目標約150店。至於複合店規劃需考量消費需求與可複製性，目前超市型FamiSuper約90家，咖啡複合店100多家，洗衣複合店20多家，另有拍貼機店等。對無人科技店，總經理薛東都補充，目前進行至4.0測試階段，將依數據評估拓點可行性。

談及物流及土地規劃，葉榮廷表示，湖口除福比二廠外，還有剩餘近萬坪土地尚未開發，未來將視需求決定用途，等待「水到渠成」以提高投資效益。

近年來實體零售業進行虛實整合動作頻頻，葉榮廷指出，現狀是電商業者想進入實體，實體零售也追求數位延伸。全家的電商策略並非與電商平台直接競爭，而是透過多個數位渠道，滿足既有顧客在實體店無法滿足的需求。

至於會員訂閱制，葉榮廷認為，收費會員必須對消費者有實質好處，唯有以消費者為核心，才可能做得好，而且收費方式其實很簡單，只要分級即可。這個議題公司內部討論已久，但就現階段而言，認為效益仍不大。

對於徵才計畫，全家表示，每年正職招募約1,500至1,600人，其中儲備幹部月薪4萬以上，正職人力缺口約一成多，會以兼職人員補足。

營收 全家 消費

延伸閱讀

未來超商競爭激烈 全家：未來聚焦居家需求

【重磅快評】逼盧秀燕普發5萬元 民進黨笑話鬧夠了沒？

桃園兩漁港5年短差千萬元停車還不收費？兩漁會表立場

i17 開賣倒數 優惠拚場 電信、電商、通路砸千萬元吸引果粉

相關新聞

大股東力挺 潤泰再增資Gogoro 25億元

電動機車龍頭Gogoro召開董事會，大股東潤泰集團將再增資25億元，並於2026年以私募完成投資，同時，去年臨危受命擔任...

台灣晉陞航太展將展示實體火箭 喊話盼在台灣還有試射機會

台北國際航太暨國防工業展即將登場，首次參展的台灣晉陞太空股份有限公司將於會場入口大廳，展示其日本公司jtSPACE近期在...

助南台灣產業升級 KPMG安侯建業成立「大南方資產創新辦公室」

亞洲資產管理中心7月揭牌，KPMG安侯建業「躍動大南方資產創新平台」今宣布成立在地專屬的「大南方資產創新辦公室」，由深耕...

未來超商競爭激烈 全家：未來聚焦居家需求

全家董事長葉榮廷今天表示，未來超商競爭越來越激烈，且人口總數下降，對於實體零售業會有很大影響，因此必須要有新的營收來源，...

預售寫55個月新低！專家：沒看過這麼熱的股市、這麼清淡的房市

統計最新實價預售揭露資料顯示，今年7月預售揭露量跌到谷底，單月揭露量跌破三千件，寫下近55個月以來的新低量，過去的房價飆...

近九成民眾仍不敢買房 專家：台灣將陷入「買不起、租更貴」惡性循環

富比士網路科技16日發布房市調查報告，儘管官方宣布新青安貸款鬆綁，但有58.3%民眾仍沒信心，另，有高達87.1%民眾憂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。