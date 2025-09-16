全家四年衝5,000店 董座葉榮廷：超商未來專注「家戶需求」

全家（5903）四年內衝刺5,000家門市，穩坐超商二哥地位。全家董事長葉榮廷16日表示，超商競爭日益激烈，未來將專注於「家戶需求」的經營，並積極開發複合型門市，尋找新的營收成長動能。

談及零售景氣，葉榮廷表示，今年觀察到消費趨勢偏向保守，民眾購買行為已有改變，以往看到喜歡就會立即下手、勇於嚐鮮，但近期則傾向先思考再購買。他強調，明年仍需持續觀察，如果消費縮手的情況持續，對零售業將是一項重要訊號。

葉榮廷指出，過去超商主要滿足「臨時需求」，未來將聚焦居家生活相關的「家戶需求」。以往超商重心多在早餐與午餐，未來則希望延伸至晚餐等場景，並提供單人也能享用的餐點，這將成為中長期策略的重要方向。

針對未來營收成長，葉榮廷表示，全家PSD（每店平均銷售額）除疫情那年外皆呈現成長，幅度約2~5%，客單價約100元，單店營收若要持續增長，就必須回應新的需求。

今年前八月，全家營收除匯損外均較去年成長，其中泛鮮食為近年成長最快的品項。葉榮廷表示，鮮食因口感佳、顧客回購率高，成為營收成長主力。去年泛鮮食營收突破300億元，今年持續拚雙位數成長。

在展店規劃上，葉榮廷指出，今年淨增門市肯定超過100家，未來每年目標約150店。至於複合店規劃需考量消費需求與可複製性，目前超市型FamiSuper約90家，咖啡複合店100多家，洗衣複合店20多家，另有拍貼機店等。對無人科技店，總經理薛東都補充，目前進行至4.0測試階段，將依數據評估拓點可行性。

談及物流及土地規劃，葉榮廷表示，湖口除福比二廠外，還有剩餘近萬坪土地尚未開發，未來將視需求決定用途，等待「水到渠成」以提高投資效益。

近年來實體零售業進行虛實整合動作頻頻，葉榮廷指出，現狀是電商業者想進入實體，實體零售也追求數位延伸。全家的電商策略並非與電商平台直接競爭，而是透過多個數位渠道，滿足既有顧客在實體店無法滿足的需求。

至於會員訂閱制，葉榮廷認為，收費會員必須對消費者有實質好處，唯有以消費者為核心，才可能做得好，而且收費方式其實很簡單，只要分級即可。這個議題公司內部討論已久，但就現階段而言，認為效益仍不大。

對於徵才計畫，全家表示，每年正職招募約1,500至1,600人，其中儲備幹部月薪4萬以上，正職人力缺口約一成多，會以兼職人員補足。