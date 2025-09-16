永虹先進打入國際航太供應鏈 國防無人機投標添成長引擎

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
永虹先進將參加台北航太國防工業展，董事長吳家幸展示無人機原型機。記者宋健生/攝影
永虹先進將參加台北航太國防工業展，董事長吳家幸展示無人機原型機。記者宋健生/攝影

高階熱塑性碳纖維複合材料大廠永虹先進（6618）16日宣布，正式取得歐洲航太複材大廠Syensqo標案，將於第4季開始出貨；公司並將投入即將展開的國防乙式無人機標案，展現公司在航太與國防領域的深耕實力與未來布局

永虹先進董事長吳家幸表示，永虹先進是台灣唯一具備航太等級高階熱塑性碳纖複合材料生產技術的企業，目前除了歐洲市場外，永虹近期也成功切入日本與韓國航太領域，已接獲少量試單，後續將持續擴大亞洲市場布局。

吳家幸表示，經過多年研發投入與國際級客戶的長期驗證，公司成功拿下Syensqo國際性標案，首批在手訂單金額約新台幣1,000萬元，代表永虹產品已獲得全球航太產業的高度信任與認可，也展現永虹正式進入國際航太供應鏈。

永虹先進長期專注於航太級熱塑性碳纖維研發，將參加「2025台北國際航太暨國防工業展」，現場展示最新一代具備高強度、輕量化與可回收優勢的航太級熱塑性碳纖維複合材料板材與拼接預浸料，並將投入即將展開的國防乙式無人機標案。

為強化完整解決方案，永虹攜手星協系統科技(WPC Systems)與台續有限公司合作，分別布局飛控系統與無人機教育訓練，透過「材料-系統-教育」三位一體的完整解決方案，將成為台灣少數具備全方位能量的無人機國家隊。

吳家幸指出，星協具備關鍵系統整合、無人機飛控與槳葉研發能量，已陸續開發高穩定性飛控(Model-based Robust Control)及感測器融合(Sensor Fusion)演算法，可快速導入軍用無人機，支援偵察、監控與防衛任務。

台續多年來支援地方政府救災與國軍培訓，建立專業教官團隊，並自主研發教育用無人機與維修體系。

吳家幸說，隨著俄烏戰爭加速無人機軍事化，全球軍工市場需求大幅成長，台灣國防部亦規劃五年內大規模擴充無人機部隊。永虹此次參與乙式無人機投標，不僅展現深耕航太國防領域的實力，更將切入高成長性的軍用無人機產業鏈。

而隨著未來訂單規模持續放大，產能利用率提升，毛利率可望逐步改善；同時，透過與國際大廠合作累積的經驗，將為永虹開啟更大規模的市場機會。

永虹表示，未來將持續深化與Solvay及國際合作夥伴的合作，加速推進國際化布局，拓展航太、國防與高階工業應用市場，進一步擴大公司在全球的競爭優勢。

布局 航太 無人機

